AKTUELNO

Hronika

DRAMATIČAN SNIMAK POTRAGE ZA NESTALIM MUŠKARCIMA KOD LESKOVCA: Vatrogasci, policija i meštani na nogama - Pretražuju i JEZERO (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije ||

Potraga za nestalim ribolovcima u selu Crcavac kod Leskovca proširila se i na jezero Barje.

Vatrogasci, policija i meštani od juče u 16 časova tragaju za dvojicom muškaraca, za koje saznajemo da su komšije K.S. (38) i A.S. (47), kojima se izgubio svaki trag u blizini jezera Barje kod Leskovca, a u potragu se od jutros uključio i Tim za spasavanje i rad na vodi Sektora za vanredne situacije, kao i pripadnici Vatrogasno - spasilačkog bataljona iz Leskovca.

pročitajte još

PRVE SLIKE SA MESTA POTRAGE ZA NESTALIM MUŠKARCIMA! Otišli na vikendicu kod Leskovca, a onda im se misteriozno izgubio SVAKI TRAG (FOTO)

Prema novim saznanjima, traga se za dvojicom komšija, ribolovaca, koji su nestali u selu Crcavac, gde se nalazi jezero Barje.

Iako se u početku nije sumnjalo na utapanje, nadležni organi odlučili su dau potragu ipak uključe i Tim za spavanje i rad na vodi, kako bi u potpunosti istražili čitav teren i u što kraćem vremenskom roku pronašli dvojicu nestalih muškaraca.

I dok se čeka bilo kakva zvanična informacija sa terena, neizvesnost u ovom kraju raste iz sata u sat.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Jezero

#Leskovac

#Nestanak

#Policija

POVEZANE VESTI

Hronika

PRVE SLIKE SA MESTA POTRAGE ZA NESTALIM MUŠKARCIMA! Otišli na vikendicu kod Leskovca, a onda im se misteriozno izgubio SVAKI TRAG (FOTO)

Hronika

DRAMA NA JEZERU BARJE: Prijatelji otišli u vikendicu i NESTALI! Meštani u strahu, policija i vatrogasci češljaju nepristupačne šume kod Leskovca

Hronika

NOVE INFORMACIJE O UŽASU KOD LESKOVCA! Telo žene pronađeno u zamrzivaču, policija traga za njenim partnerom

Hronika

PRVE SLIKE POTRAGE ZA VOZILOM I PUTNICIMA NA JEZERU KOD ČAČKA: Pretražuje se pojas duži od 7 kilometara, a od nestalih ni traga! (FOTO)

Hronika

PUCNJAVA KOD LESKOVCA: Povređen muškarac - Sve hitne službe na terenu

Društvo

Za dlaku izbegla smrt: Stravičan snimak nevremena kod Leskovca, vozač se jedva spasio (VIDEO)