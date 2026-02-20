DRAMATIČAN SNIMAK POTRAGE ZA NESTALIM MUŠKARCIMA KOD LESKOVCA: Vatrogasci, policija i meštani na nogama - Pretražuju i JEZERO (VIDEO)

Potraga za nestalim ribolovcima u selu Crcavac kod Leskovca proširila se i na jezero Barje.

Vatrogasci, policija i meštani od juče u 16 časova tragaju za dvojicom muškaraca, za koje saznajemo da su komšije K.S. (38) i A.S. (47), kojima se izgubio svaki trag u blizini jezera Barje kod Leskovca, a u potragu se od jutros uključio i Tim za spasavanje i rad na vodi Sektora za vanredne situacije, kao i pripadnici Vatrogasno - spasilačkog bataljona iz Leskovca.

Prema novim saznanjima, traga se za dvojicom komšija, ribolovaca, koji su nestali u selu Crcavac, gde se nalazi jezero Barje.

Iako se u početku nije sumnjalo na utapanje, nadležni organi odlučili su dau potragu ipak uključe i Tim za spavanje i rad na vodi, kako bi u potpunosti istražili čitav teren i u što kraćem vremenskom roku pronašli dvojicu nestalih muškaraca.

I dok se čeka bilo kakva zvanična informacija sa terena, neizvesnost u ovom kraju raste iz sata u sat.

Autor: Iva Besarabić