PRVE SLIKE SA MESTA POTRAGE ZA NESTALIM MUŠKARCIMA! Otišli na vikendicu kod Leskovca, a onda im se misteriozno izgubio SVAKI TRAG (FOTO)

Pripadnici Vatrogasno - spasilačkog bataljona iz Leskovca uključeni su u potragu za dvojicom muškaraca koji su nestali u noći između 18. i 19. februara na jezeru Barje kod Leskovca.
Rano jutros su pripadnici Tima za spasavanje i rad na vodi Sektora za vanredne situacije krenuli u pretragu jezera, ali i obale u potrazi za nestalim muškarcima.
Podsetimo, leskovačka policija intenzivno traga za dvojicom muškaraca (38) i (47) čiji je nestanak prijavljen juče oko 15 sati nakon što se nisu javljali porodicama na telefon.
Prema nezvaničnim informacijama, nestali muškarci su otišli na vikendicu, a kako se od juče ujutru nisu javljali na telefone svojim porodicama prijavljen je njihov nestanak, te je policija odmah krenula u potragu.
Meštani u strahu
U selu vlada muk. Komšije opisuju nestale muškarce kao ljude koji dobro poznaju ovaj kraj, što dodatno produbljuje misteriju njihovog nestanka.
Potraga ostaje aktivna, a svi se nadju da će se drama završiti srećnim ishodom.
Autor: Iva Besarabić