AKTUELNO

Hronika

PRVE SLIKE SA MESTA POTRAGE ZA NESTALIM MUŠKARCIMA! Otišli na vikendicu kod Leskovca, a onda im se misteriozno izgubio SVAKI TRAG (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije ||

Pripadnici Vatrogasno - spasilačkog bataljona iz Leskovca uključeni su u potragu za dvojicom muškaraca koji su nestali u noći između 18. i 19. februara na jezeru Barje kod Leskovca.

Rano jutros su pripadnici Tima za spasavanje i rad na vodi Sektora za vanredne situacije krenuli u pretragu jezera, ali i obale u potrazi za nestalim muškarcima.

Podsetimo, leskovačka policija intenzivno traga za dvojicom muškaraca (38) i (47) čiji je nestanak prijavljen juče oko 15 sati nakon što se nisu javljali porodicama na telefon.

pročitajte još

DRAMA NA JEZERU BARJE: Prijatelji otišli u vikendicu i NESTALI! Meštani u strahu, policija i vatrogasci češljaju nepristupačne šume kod Leskovca

Prema nezvaničnim informacijama, nestali muškarci su otišli na vikendicu, a kako se od juče ujutru nisu javljali na telefone svojim porodicama prijavljen je njihov nestanak, te je policija odmah krenula u potragu.

Meštani u strahu

U selu vlada muk. Komšije opisuju nestale muškarce kao ljude koji dobro poznaju ovaj kraj, što dodatno produbljuje misteriju njihovog nestanka.

Potraga ostaje aktivna, a svi se nadju da će se drama završiti srećnim ishodom.

Autor: Iva Besarabić

#Leskovac

#Policija

#Potraga

#Spasioci

#Vatrogasci

POVEZANE VESTI

Društvo

PETORO NESTALIH IPAK NIJE PRONAĐENO: Oglasio se GSS, evo šta se dešava na području Žagubice

Društvo

DRAMA NA FRUŠKOJ GORI: Izgubili se majka i sin (9)! Pronađeni zahvaljujući vatrogascima i Gorskoj službi spasavanja (FOTO)

Hronika

ČOVEK UŠAO U TUNEL U BEOGRADU I NESTAO Vatrogasci i policija na nogama: Detaljno pretražuju područje ispod Pančevačkog mosta

Društvo

DRAMA U OPŠTINI LJUBOVIJA! Vatrogasci evakuisali DEVET osoba nakon što je poplavila Drina: Bili zarobljeni tokom noći (FOTO)

Društvo

Za dlaku izbegla smrt: Stravičan snimak nevremena kod Leskovca, vozač se jedva spasio (VIDEO)

Hronika

NOVE INFORMACIJE O UŽASU KOD LESKOVCA! Telo žene pronađeno u zamrzivaču, policija traga za njenim partnerom