DRAMA NA JEZERU BARJE: Prijatelji otišli u vikendicu i NESTALI! Meštani u strahu, policija i vatrogasci češljaju nepristupačne šume kod Leskovca

Misteriozni nestanak dvojice muškaraca (38 i 47 godina) podigao je celu leskovačku policiju na noge. Dok se društvenim mrežama šire jezive teorije o prevrnutom čamcu, spasioci vode trku sa vremenom na surovom terenu sela Crcavac.

Mirno popodne na jezeru Barje pretvorilo se u pravu noćnu moru. Od juče u 16 časova traje opsežna potraga za dvojicom prijatelja kojima se, nakon odlaska u vikendicu, gubi svaki trag. Tišina koja je zavladala na njihovim mobilnim telefonima bila je prvi alarm za porodicu da se dogodilo nešto strašno.

Mobilni utihnuli u zoru

Prema saznanjima sa terena, dvojica muškaraca su boravila u svojoj vikendici u selu Crcavac. Problemi su počeli u ranim jutarnjim satima kada su svi pozivi porodice ostali bez odgovora. Ubrzo nakon prijave, Policijska uprava u Leskovcu alarmirala je sve raspoložive jedinice, uključujući i vatrogasce-spasioce.

Istina o "prevrnutom čamcu"

Dok se čaršijom i društvenim mrežama brzinom svetlosti proširila vest da je na jezeru pronađen prevrnut čamac, što je odmah izazvalo strah od utapanja, nadležni apeluju na smirenost. Iz policije su za medije bili jasni:

"Tragamo za nestalima, a ne za utopljenicima. Trenutno se pretražuje teren oko vikendice i priobalje. Zbog specifičnosti i težine terena, angažovane su vatrogasno-spasilačke jedinice."

Surova priroda otežava potragu

Selo Crcavac i okolina jezera Barje poznati su po izuzetno teškom, šumovitom i strmom terenu. Iako su nestali muškarci dobri poznavaoci ovog kraja, gusta vegetacija i nepredvidiva magla mogu biti kobni i za najiskusnije. Spasioci ne odustaju ni pod okriljem mraka, češljajući svaki pedalj šumskih puteva koji vode ka planinskim masivima.

U selu vlada muk, a porodica i prijatelji s neizvesnošću čekaju bilo kakvu vest sa terena, nadajući se da će se ova drama završiti srećnim ishodom.

Autor: Dalibor Stankov