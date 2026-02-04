JEZIVI SNIMCI IZ EPSTINOVOG TELEFONA: Pedofil pohotno gleda u kameru, otvara usta i cokće, a onda sledi gnusni deo! (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)

Na društvenim mrežama šire se snimci povezani s osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom

Na društvenim mrežama šire se snimci povezani s Džefrijem Epstajnom, osuđenim američkim seksualnim prestupnikom čije su aktivnosti bile predmet velikih istraga i brojnih skandala.

Zbog izuzetno osetljivog i eksplicitnog sadržaja, mnogi delovi objavljenih snimaka su zatamnjeni.

Na jednom od snimaka vidi se Epstajn kako usmerava veoma čudan pogled u kameru, dok su kasniji kadrovi najverovatnije povezani sa intimnim scenama između odraslih osoba.

Na drugom snimku vidi se unutrašnjost sobe u kojoj se nalazi plišani meda.

Takođe je prikazan snimak u kome uz muziku plešu osobe, koje su po svemu sudeći nage, jer je taj snimak zatamnjen.

Podsetimo, Ministarstvo pravde SAD objavilo je milione dosijea vezanih za slučaj Džefrija Epstajna, uključujući pornografske video snimke i slike.

Zamenik državnog tužioca Tod Blanš rekao je javnosti da će ministarstvo objaviti više od 3,5 miliona stranica, 2.000 video snimaka i 180.000 slika vezanih za slučaj.

Državni tužilac je rekao da dosijei objavljeni 30. januara „sadrže velike količine komercijalne pornografije i slika koje su zaplenjene sa Epštajnovih uređaja, ali koje on nije snimio“.

Spominje se i Srbija i region

Među novim fajlovima Džefrija Epstajna pojavljuju se šokantni navodi koji direktno spominju Srbiju i region - od prepiski u kojima se nude devojke iz Srbije, preko pasoša i ličnih podataka manekenki do komunikacije koje dovode u vezu i dobro poznate političare sa ovih prostora.

U fajlovima se pojavljuje necenzurisani pasoš Republike Srbije, uključujući ime, adresu i druge lične podatke jedne devojke iz naše zemlje.

Ime srpske manekenke, označeno u dokumentima kao "B.B.", pojavljuje se više puta. Ona je ranije učestvovala u srpskom TV šou programu 2011. godine.

#Serbia | Jeffrey Epstein Files: An uncensored Serbian passport appears in the released documents.



Dunav Intel strongly advises readers to carefully review the disclaimer below before proceeding.



An uncensored Serbian 🇷🇸 passport (including name, address and other personal… https://t.co/qwYaUQ39BL pic.twitter.com/j6nu2T9ZEx — Luka | Дунав Intel (@Lukai1861) 31. јануар 2026.

U fajlovima se nalaze i neke njene fotografije, uključujući jednu na kojoj je vidljiva njena imejl adresa, prikazana uz fotografije drugih ličnosti i javnih figura poput Bila Gejtsa i Džefrija Epstajna.

Važna napomena: Prisutnost imena srpske manekenke u fajlovima ne implicira da je bila žrtva ili da je učestvovala u bilo kakvoj kriminalnoj aktivnosti. Dokumenti samo pokazuju da su njeni lični podaci podeljeni od strane treće strane.

Spomenuti mnogi poznati: Bil Gejts, princ Endru, bivši britanski ambasador u SAD...

U jednom od brojnih novoobjavljenih mejlova navodi se da je Bil Gejts, jedan od najbogatijih ljudi na svetu, osnivač i bivši direktor Majkrosofta i suosnivač Billa i Melinde Gejts fondacije, dobio polno prenosivu bolest pošto je spavao sa mladim Ruskinjama, prenosi britanski Telegraf. Gejts je reagovao na ove tvrdnje nazvavši ih "apsolutno apsurdnim i potpuno lažnim".

Novoobjavljeni dosijei uključuju i tri fotografije koje izgleda prikazuju Endrua Mauntbatena-Vindzora na sve četiri iznad žene koja leži na podu.

Endru je rođen kao britanski princ, ali je nakon niza kontroverzi, uključujući prijateljstvo sa Džefrijem Epstajnom, izgubio vojnu titulu, pokroviteljstva i pravo na oslovljavanje sa "Njegovo Kraljevsko Visočanstvo".

Istovremeno su objavljene i fotografije koje kompromitujuPitera Mendelsona - bivšeg britanskog ministra, ambasadora u SAD i jedan od ključnih stratega politike „Novih laburista“ bivšeg premijera i sadašnjeg bliskog saradnika Donalda Trampa, Tonija Blera.

Na jednoj od njih, Mendelson je fotografisan u donjem vešu u Epstajnovom luksuznom stanu u Parizu, dok mu na drugoj neidentifikovana žena masira stopalo.

Fotografije potiču iz Epstajnove privatne arhive, a Mandelson tvrdi da se ne seća okolnosti u kojima su snimljene niti ljudi koji se na njima pojavljuju, piše Dejli mejl.

Ko je bio Džefri Epstajn?

Džefri Epstajn bio je američki finansijer i investitor, poznat po ogromnom bogatstvu i društvenim vezama sa slavnim i moćnim ljudima, uključujući političare, kraljevske porodice i poznate ličnosti.

Karijeru je započeo u finansijama, prvo u učestalom radu u investicionim bankama, a potom je osnovao sopstvenu firmu koja je upravljala bogatstvom ultrabogatih klijenata.

Epstajn je postao najpoznatiji zbog optužbi za seksualno zlostavljanje maloletnica, koje su ga dovodile u veze sa međunarodnim skandalima i kriminalnim istragama.

Bio je osuđen za seksualne prestupe u 2008. godini na 13 meseci zatvora, a u avgustu 2019. pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji u Njujorku pod okolnostima koje su izazvale brojne teorije zavere. Njegova mreža i dalje je predmet istraga i otkrića, uključujući i dokumente i snimke koji povezuju moćne ličnosti i kriminalne aktivnosti.

Autor: D.Bošković