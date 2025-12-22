Ponoš dotakao dno: Uporedio predsednika Vučića sa monstrumom Epstajnom

Lider stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš izazvao je buru svojim izjavama na Izbornoj skupštini Opštinskog odbora Stari grad, gde je aktuelnog predsednika Srbije Aleksandra Vučića uporedio sa Džefrijem Epstajnom, američkim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom.

Skandal u trenutku svetske afere

Ponoš je rekao: „Vučić je balkanski Džefri Epstajn i svako sad gleda da li ima neku sliku s njim, a naročito oni koji su imali lude i nezaboravne noći u Beogradu i vikende na Kopaoniku“, dodajući da će „ozbiljni ljudi u svetu ubuduće izbegavati da se slikaju sa njim“.

Izjava je usledila baš u trenutku kada „afera Epstajn“ ponovo potresa Ameriku, nakon objavljivanja tajnih dokumenata o njegovim vezama sa svetskom elitom.

Očekivano, blokaderski mediji preneli su Ponoševe reči bez ikakve osude.

Vučić u susretima sa svetskim liderima

Dok Ponoš iznosi ovakve tvrdnje, predsednik Srbije je u poslednja četiri dana ugostio i sastao se sa brojnim svetskim zvaničnicima – predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Slovačke Peterom Pelegrinijem, grčkim ministrom odbrane Nikosom Dendijasom, kao i crnogorskim političarem Milanom Kneževićem.

https://twitter.com/Silvana71376830/status/2003081120502690206

Manipulacija i politički obračun

Ponoš, kako se navodi, koristi poslanički imunitet da izbegne odgovornost za izgovorene reči, pa čak i ovakve uvrede. Njegova izjava ocenjuje se kao manipulativno korišćenje svetskog skandala radi političke diskvalifikacije predsednika Srbije.

Podsećanje na slučaj Epstajn

Džefri Edvard Epstajn (1953–2019) bio je američki finansijer i seksualni prestupnik, optužen za trgovinu ljudima i seksualno zlostavljanje maloletnica. Nakon hapšenja 2019. godine, izvršio je samoubistvo u zatvoru, a slučaj ostao predmet javnih rasprava i istraga.

Autor: Dalibor Stankov