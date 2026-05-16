POLICIJSKA AKCIJA U SLUČAJU NESTALOG NEŠOVIĆA SE PROŠIRUJE Forenzika i inspektori nakon Putinaca, u selu Ljukovo! Pronađeno sumnjivo vozilo

U toku je velika akcija SAJ i Žandarmerije koji rade na slučaju pronalaska nestalog Aleksandra Nešovića.

Nakon što su jake policijske snage pretraživale teren u selu Putinci između Inđije i Rume, opsežna akcija je nastavljena i u selu Ljukovo kod Inđije.

Prema pisanju medija, u toku je kontrola automobila koji je pronađen na jednom parkingu.

Višečasovnu potragu u Putincima od jutros obavljaju pripadnici Žandarmerije i SAJ-a, ali zasad nije poznato šta tačno istražuju na obe lokacije.

Džip koji je pronađen nadomak Putinaca prevozi "JKP Parking servis" uz policijsku pratnju, za Beograd.

Policija je pokupila snimke sa nadzornih kamera postavljenih na svim poslovnim i privatnim objektima u okolini mesta gde je bio parkiran džip kako bi utvrdili tačno vreme kada je vozilo ostavljeno i ko je njim upravljao, kažu građani koji su bili na licu mesta.

Podsetimo, Aleksandar Nešović, zvani Baja koji se dovodio u vezu s kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke s Novog Beograda, nestao je 12. maja u Beogradu, nakon što je, otišao da se nađe s jednim poznanikom.

Narednog dana, policiji je njegova nevenčana supruga prijavila nestanak i otkrila da se sa Nešovićem poslednji put čula 12. maja oko 23 sata i da joj je tada rekao da se nalazi u restoranu. Posle tog poziva, telefon mu je, kako je navela, isključen.

Usledila su hapšenja 10 osoba, među kojima se dve sumnjiče za pokušaj teškog ubistva.

