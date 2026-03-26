Velika policijska akcija u Beogradu: Uhapšene četiri osobe zbog prevare na Vocapu

U toku je velika akcija Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku.
Prema nezvaničnim saznanjima, policijski službenici vrše pretres na više lokacija.
- Za sada su uhapšene četiri osobe - kaže izvor.
Prema prvim informacijama, akcija je usmerena na osumnjičene za prevaru koja mesecima kruži na aplikaciji "Whats App".
- Reč je o prevari preko koje su korisnici pozvani da uplate novac. U prevari su učestvovali domaći i strani državljani - kaže izvor.
Akciju sprovodi Uprava za tehniku MUP-a, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu.
