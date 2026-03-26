AKTUELNO

Hronika

NOVI DETALJI! Pink.rs saznaje: Četiri osobe zadržane u pritvoru zbog prevare na Vocapu

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

U akciji inspektora Uprave za tehniku, sluzbe za VTK i VJT u Beogradu uhapšeno je dvoje državljana Rusije i dva državljana Srbije zbog izvršenih prevara putem aplikacije Vocap.

Kako Pink.rs saznaje, njima je po nalogu VJT u Beogradu određeno je zadrzavanje do 48 sati zbog sumnje da su izvršili krivicna dela prevara i neovlašćen pristup zaštićenom računaru.

Pripadnici Uprave za tehniku, Sluzzbe za VTK su pretresom stanova osumnjičenih pronašli adekvatne materijalne dokaze koji povezuju uhapšene sa krivičnim delima za koja se terete.

Sumnja se da su kriminalnim aktivnostima oštetili za više desetina miliona dinara najmanje 150 ljudi koji su zvanično prijavili prevaru.

Pretpostavlja se da je broj oštećenih višestruko veći, kao i iznos novca koji su osumnjičeni nelegalno zaradili.

Hapšenje je rezultat višemesečnog operativnog rada.

Autor: S.M.

