OPSADNO STANJE KOD JARKOVAČKOG JEZERA! U toku potraga za telom Aleksandra Nešovića: Na licu mesta vojska i ronioci! (FOTO)

Jake policijske snage drugi dan pretražuju područje oko Jarkovačkog jezera u okviru istrage ubistva Aleksandra Nešovića koji je ubijen 12.maja u restoranu na Senjaku.

Na licu mesta je su pripadnici Žandarmerije, a osim što se pretražuje okolina jezera – žbunje i nepristupačan teren, ronioci pretražuju i samo jezero, piše PRESS.RS

Na licu mesta nalazi se i vojna policija.

Rekonstrukcija ubistva Aleksandra Nešovića

Sve je počelo u noći 12. maja, oko 23 časa, kada se Nešović dovezao svojim crnim blindiranim BMW X7 ispred ugostiteljskog objekta “Restoran 27”. Prema saopštenju tužilaštva, njega je na ovaj sastanak pozvao bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić i predložio mu da se nađu kako bi raspravili međusobne nesuglasice i sugerišući mu da dođe bez obezbeđenja.

Kada je stigao ispred restorana, Nešović je primetio vozila koja koriste osumnjičeni, te je prvobitno, kako se navodi, odlučio da ipak ne uđe u restoran i o tome je obavestio svog prijatelja. Međutim, nakon telefonskog poziva Saše V, sa kojim je odranije bio u sukobu, on se desetak minuta kasnije ipak vratio, ušao u lokal i seo za sto sa Sašom V, Mariom S. i Veselinom Milićem, navodi tužilaštvo.

Tužilaštvo je saopštilo da je nakon rasprave, Saša V., kako se sumnja, ispalio nekoliko hitaca u Nešovića. Pištolj iz kog je pucano obezbedila je Danka V, koja ga je predala Mariju S, a on ga je potom uručio Saši V. po dolasku u restoran. Prema navodima tužilaštva, nakon pucnjave, osumnjičeni Dejan S. pomogao je napadačima u bekstvu tako što ih prvo ka Šapcu, zatim do jezera Dobrodol i na kraju do Stare Pazove. Nestanak Aleksandra Nešovića prijavila je njegova nevenčana supruga, kojoj je kobne večeri javio da se nalazi u restoranu, nakon čega mu je isključen telefon.



Vest preuzeta sa https://www.press.rs/hronika/press-rs-na-licu-mesta-opsadno-stanje-kod-jarkovackog-jezera-u-toku-potraga-za-telom-aleksandra-nesovica-na-licu-mesta-vojska-i-ronioci-foto/

Autor: D.Bošković