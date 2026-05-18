DRUGI DAN OPSEŽNE PRETRAGE JARKOVAČKOG JEZERA: Sumnja se da je telo Aleksandra Nešovića Baje bačeno u vodu! (foto)

Veliki broj pripadnika policije i vojske, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu pretražuje jezero u okolini Beograda Pripadnici Vojske Srbije, Žandarmerije i drugih jedinica policije od jutros pretražuju Jarkovačko jezero kod Inđije, tragajući za telom Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, koji je kako se sumnja 12. maja ubijen u restoranu na Senjaku.

Na desetine pripadnika policije i vojske nalazi se oko jezera, a u jezero su spušteni i policijski čamci sa specijalnom opremom za pretragu.

- Opsežna potraga u kojoj učestvuju Više javno tužilaštvo u Beogradu, pripadnici MUP i vojske već drugi dan se odvija u okolini jezera, ali i u samom jezeru. U Putincima je u subotu pronađen automobil, za koji se sumnja da je u njemu transportovano Nešovićevo telo i da je potom bačeno u jezero - objašnjava sagovornik Kurira.

Podsetimo, direktor policije Dragan Vasiljević rekao je jutros gostujući na TV prva da se i dalje intenzivno radi na rasvetljavanju ubistva.

- Srpska policija u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu intenzivno radi na rasvetljavanju ovog događaja, teškog krivičnog dela, i svi resursi ministarstva i direkcije policije su usmereni na eventualno pronalaženju tela nestalog lica. Mi smo u prethodnim danima vršili intenzivnu pretragu terena, angažovani su resursi direkcije policije, Ministarstva unutrašnjih poslova. Od jutros smo na ovu aktivnost uključili i pripadnike Vojske Srbije, tako da je veliki broj pripadnika Srpske žandarmerije, Specijalne antiterorističke jedinice, Vojske Srbije, Uprave kriminalističke policije, angažovan na pretrazi terena, pretrazi akvatorija, pretrazi jezera u okolini Beograda i u cilju pronalaska eventualno lica koje se traži - naveo je Dragan Vasiljević.

Kako je rekao, u prethodnim danima pronađeno je "dosta novih materijalnih tragova, dokaza".

- Između ostalog, pronađeno je i putničko motorno vozilo marke "hjundai", za koje osnovano sumnjamo da je korišćeno od strane lica koja su lišena slobode i koja se nalaze u pritvoru prilikom izvršenja ovog krivičnog dela. U vozilu je pronađen veliki broj materijalnih tragova: hirurške rukavice, veći broj boca sone kiseline. U vozilu pronađena je i jedna hauba koja ne pripada tom vozilu, na kojoj se nalazi tečnost crvene boje za koju pretpostavljamo da se radi o krvi. Više se vrše potrebne biološke, toksikološke i sve druge analize - kazao je Vasiljević.

Inače, oko jezera potraga traje bez prekida i proverava se svaki metar terena.

- Prisutne ekipe detaljno su obišle juče svaki prilaz vodi, okolno žbunje i gusto rastinje. Predeo oko jezera detaljno je pregledan a opsežna potraga je nastavljena i danas. Pripadnici Žandarmerije, koja ima i ronilačku jedinicu, čamce su spustili u jezero i pretražuje se i voda - objašnjava sagovornik Kurira.

Drugi dan potrage na jezeru, kako dodaje, usmeren je na pronalazak tela Nešovića, čiji je nestanak prijavljen 13. maja.

- Od Senjaka do Putinaca ima šesdesetak kilometara, odnonso oko sat vremena vožnje. Od Putinaca, u kojima je pronađen automobil, do Jarkovačakog jezera ima oko 11 km vožnje, odnosno desetak minuta. Dakle, postoji sumnja da je telo ubijenog Baje odneto nekih pedesetak kilometara dalje od mesta na kom je ubijen - kaže naš izvor.

Podsetimo, nevenčana supruga Aleksandra Nešovića prijavila je nestanak i policiji izjavila da je njen muž otišao na sastanak u restoran na Senjaku, ali da joj se od oko 23 sata kobne večeri više nije javljao na telefon. U sklopu istrage koju je odmah pokrenulo Više janvo tužilaštvo u Beogradu, pripadnici UKP-a uhapsili su deset osoba, među kojima su četiri policijska službenika.

U sklopu istrage i potpunog rasvetljavanja zločina, ali i utvrđivanja krivice osumnjičenih, kako je jutros saopšteno iz tužilaštva, paralelno sa potragom za telom nestalog Nešovića, nastavlja se ispitivanje svedoka koji bi mogli da imaju bilo kakva saznanja. U tom cilju, izjavu u svojstvu građanina juče je dao nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) N.Đ.

Inače, mesto Jarkovci gde se i nalazi jezero, udaljeno je 7,5 kilometara od centra Inđije, na regionalnom putu Inđija - Ruma. U pitanju je veštačko, akumulaciono jezero, nastalo 1976. godine pregrađivanjem doline potoka Ljukovo. Širina jezera je 300 metara, a dužina dva kilometra i zahvata površinu od 35 hektara. Prosečna dubina mu je 1,5 do dva metra, a najveća izmerena dubina je sedam metara i to u predelu gde je izgrađena brana. Jezero je stvoreno sa namerom da služi za navodnjavanja okolnih useva, ali i za potrebe industrije.

Autor: D.Bošković