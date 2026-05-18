AKTUELNO

Hronika

EVO ŠTA JE 'KEKINA GRUPA' KOJOJ JE PRIPADAO ALEKSANDAR NEŠOVIĆ Surova ekipa u koju uđeš TEK KAD NEKOG UBIJEŠ! (FOTO)

Izvor: Press.rs, Foto: MUP Srbije ||

Aleksandar Nešović Baja ubijen je 12. maja u restoranu na Senjaku u Beogradu. Za njegovo ubistvo i pomaganje nakon zločina uhapšeno je više osoba, među kojima i tadašnji načelnik beogradske policije Veselin Milić, koji je nakon hapšenja smenjen.

Prema navodima tužilaštva, Nešović je namamljen na sastanak uz savet da dođe bez obezbeđenja. Nakon rasprave u restoranu, osumnjičeni Saša V. je navodno pucao u njega, dok su ostali pomagali u organizaciji, bekstvu i prikrivanju tragova. Policija je u lokalu pronašla krv i čaure, a telefon žrtve u kontejneru preko puta restorana.

Foto: MUP Srbije, VJT

Nešović je povezivan sa kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke, koja je u Beloj knjizi MUP-a iz 2001. opisana kao jedna od najsurovijih organizovanih kriminalnih grupa u Beogradu. Grupa je bila umešana u ubistva, pokušaje ubistava, iznude, trgovinu drogom i druga teška krivična dela, a navodno je uslov za članstvo bio izvršenje ubistva ili pokušaja ubistva.

Kekina grupa godinama je vodila sukobe sa rivalskim kriminalnim klanovima zbog prevlasti na Novom Beogradu. Vođa grupe Dejan Stojanović Keka povezivan je sa više likvidacija i međunarodnim švercom narkotika, ali u Srbiji dugo nije pravosnažno osuđen, piše PRESS.RS.

Autor: D.Bošković

#Dejan Stojanović Keka

#Ubistvo

#klan

#kriminalan klan

#saradnik

POVEZANE VESTI

Hronika

MISTERIJA IZ RESTORANA NA SENJAKU SVE VEĆA: Uhapšeno 9 osoba, među njima načelnik policije Veselin Milić! Od Kekinog čoveka i dalje NEMA TRAGA

Hronika

OTKRIVENO KO JE UBIO ALEKSANDRA NEŠOVIĆA! Pucao u Kekinog saradnika pred punim restoranom na Senjaku, pištolj NABAVILA ŽENA: A evo gde su osumnjičeni

Hronika

TRAGOVI KRVI, CRNI 'BMW', ČAURE I 10 UHAPŠENIH! Detalj misterioznog nestanka Kekinog saradnika posle sastanka u restoranu na Senjaku: U pritvoru i Ves

Hronika

'KOMANDIRI, NAČELNICI STANICA, SVE MORA BITI SMENJENO' Marković o detaljima misterioznog nestanka Kekinog saradnika posle sastanka u restoranu na Senj

Politika

'DECENIJAMA PRE VUČIĆA SE U SRBIJI NALEGLO DOSTA KRIMINALA I KORUPCIJE' Jeremić: Kada je zemlju konačno podigao na noge, predsednik kreće u borbu prot

Hronika

SASLUŠAN VESELIN MILIĆ U SLUČAJU NESTANKA ALEKSANDRA NEŠOVIĆA! Bivši načelnik beogradske policije izneo odbranu - EVO ZA ŠTA SE TERETI