EVO ŠTA JE 'KEKINA GRUPA' KOJOJ JE PRIPADAO ALEKSANDAR NEŠOVIĆ Surova ekipa u koju uđeš TEK KAD NEKOG UBIJEŠ! (FOTO)

Aleksandar Nešović Baja ubijen je 12. maja u restoranu na Senjaku u Beogradu. Za njegovo ubistvo i pomaganje nakon zločina uhapšeno je više osoba, među kojima i tadašnji načelnik beogradske policije Veselin Milić, koji je nakon hapšenja smenjen.

Prema navodima tužilaštva, Nešović je namamljen na sastanak uz savet da dođe bez obezbeđenja. Nakon rasprave u restoranu, osumnjičeni Saša V. je navodno pucao u njega, dok su ostali pomagali u organizaciji, bekstvu i prikrivanju tragova. Policija je u lokalu pronašla krv i čaure, a telefon žrtve u kontejneru preko puta restorana.

Nešović je povezivan sa kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke, koja je u Beloj knjizi MUP-a iz 2001. opisana kao jedna od najsurovijih organizovanih kriminalnih grupa u Beogradu. Grupa je bila umešana u ubistva, pokušaje ubistava, iznude, trgovinu drogom i druga teška krivična dela, a navodno je uslov za članstvo bio izvršenje ubistva ili pokušaja ubistva.

Kekina grupa godinama je vodila sukobe sa rivalskim kriminalnim klanovima zbog prevlasti na Novom Beogradu. Vođa grupe Dejan Stojanović Keka povezivan je sa više likvidacija i međunarodnim švercom narkotika, ali u Srbiji dugo nije pravosnažno osuđen, piše PRESS.RS.

