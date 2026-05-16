'KOMANDIRI, NAČELNICI STANICA, SVE MORA BITI SMENJENO' Marković o detaljima misterioznog nestanka Kekinog saradnika posle sastanka u restoranu na Senjaku: Red mora da se uspostavi! (FOTO)

Nestanak A. N. , koji je poslednji put viđen 12. maja 2026. godine u restoranu na Senjaku, pokrenuo je opsežnu istragu i doveo do hapšenja čak 10 osoba. Privedeni su osumnjičeni za napad, njihovi pomagači, zaposleni u lokalu, ali i trojica policajaca i doskorašnji načelnik beogradske policije Veselin Milić. Više javno tužilaštvo nastavlja istragu, dok je sudbina A.N. i dalje nepoznata.

Sve je počelo u utorak uveče, kada se A. N., čovek koji je pre četiri meseca na Senjaku već preživeo pokušaj ubistva od strane plaćenih ubica, navodno dovezao svojim crnim BMW X7 ispred ugostiteljskog objekta "Restoran 27" radi sastanka sa poznanicima. Svoj blindirani automobil ostavio je ispred samog ulaza u lokal.

Supruga prijavila nestanak

Oko 23 časa on se poslednji put čuo sa svojom nevenčanom suprugom J. M, potvrdio joj da je u restoranu sa prijateljima, nakon čega je njegov mobilni telefon ugašen i svaki kontakt je prekinut.

Zabrinuta za njegovu bezbednost, supruga J.M. je 13. maja u večernjim časovima zvanično prijavila nestanak.

U restoranu pronađeni tragovi krvi i čaure

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) i Višeg javnog tužilaštva (VJT) odmah su reagovali i u 21.30 časova upali u pomenuti restoran.

Tamo ih je sačekao stravičan prizor, forenzičari su pronašli dve ispaljene čaure kalibra 9 milimetara i više tragova krvi, za koje se osnovano sumnja da pripadaju nestalom.

Predsednik pokreta “Novi ljudi nova snaga Srbije” Blažo Marković za Novo jutrokomentarisao je ovaj slučaj.

- Komandiri, načelnici, sve to mora biti smenjeno. Načenik nije mogao da radi sve to, bez pomoći načelnika policijskih stanica. Moramo da podržimo direktora policije, da bude samostalan u tome, da smenjuje svuda gde može da se smeni, kako bi se ovde ustanovio red. Mi smo do sada ćutke govorili... I sada vidimo zašto mladi neće u policiju, nego dolaze sa strane da rade - rekao je Marković.

Moramo da pomognemo državi da se sa ovim obračuna, kaže Marković.

- Ako nam padne bezbednost, nemamo sa čim da se branimo, nemamo o čemu da razgovaramo. Meni je Veljović veliki prijatelj, znamo se 30 godina, zamislite koliko je njegovoj porodici teško. Da kažu da mu je sin tu... Kakvi su to ljudi... Ovo mora da stane, i da svi zajedno krenemo da pomognemo... - navodi Marković.

Čuo sam da su policajci fakultetski obrazovani, ja ne verujem... Zamislite šta su oni učinili, pa biće na robiji. Šta je njima Milić učinio... Ako je on. On je njima mnogo dao, videli smo brisanje tragova. Pitanje je za kasnije. Direktor policije sada ima pune ruke posla, da bi se sve očistilo - naveo je on.

Autor: D.Bošković