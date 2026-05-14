DONELA PIŠTOLJ IZ 'ŠTEKA': Uhapšena i supruga jednog od osumnjičenih u slučaju nestanka Kekinog čoveka

U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N. 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su i D.V, suprugu osumnjičenog S.V.

Postoje osnovi sumnje da je D.V. donela iz "šteka" pištolj kojim je S.V. izvršio krivično delo na štetu A.N, za kojim se traga.

Kako je prethodno saopšteno, S.V. se sumnjiči da je izvršio krivična dela Teško ubistvo u pokušaju, Nevlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija i Izazivanje opšte opasnosti.

pročitajte još Forenzičari i tužilac VJT u Beogradu ponovo ušli u restoran smrti: OVO su najnovije informacije u slučaju nestalog Aleksandra

D.V. je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršila krivično delo Nevlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija.

Kako smo ranije pisali, Aleksandar N. je povezivan sa kriminalnom grupom s Novog Beograda, čiji je vođa Dejan Stojanović Keka.

pročitajte još SAZNAJEMO: Povodom nestanka Kekinog čoveka uhapšena i TRI POLICAJCA

Autor: M.R.