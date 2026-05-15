TELA NEMA! U restoranu na Senjaku pronađeni tragovi krvi Kekinog čoveka: Uhapšeno 8 OSOBA, među kojima i 3 POLICAJCA

Aleksandar N. čiji je nestanak nevenčana supruga prijavila sinoć, pošto se od utorka u 23 sata nije javljao, poslednji put je viđen u jednom restoranu na Senjaku.

Poslednji poziv, kako je navela supruga, uputio joj je upravo iz tog restorana na Senjaku u kom se sastao s prijateljima.

Nakon toga, posle 23 sata prestao je da joj se javlja i mobilni telefon je ugašen.

- Javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je po prijavi nestanka o kojoj je obavešteno od strane Uprave kriminalističke policije, u 21:30 časova započeo sa vršenjem uviđaja na navedenoj lokaciji, uz prisustvo policijskih službenika UKP i forenzičara iz NCKF kojom prilikom su pronađene dve čaure HP 9 mm, kao i više tragova krvi u lokalu, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom, koji je nestao - saopšteno je iz VJT u Beogradu.

Uviđaj je nastavljen i tokom današenjeg dana, kojom prilikom je u kontejneru preko puta lokala pronađen mobilni telefon marke "Iphone", nepoznatog vlasnika.

Po nalogu VJT u Beogradu uhapšena su dva lica S.V. i M.S. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Teško ubistvo u pokušaju, Nedozvoljeno nošenje oružja i Izazivanje opšte opasnosti.

Iza rešetaka se našla i D.V, supruga osumnjičenog S.V, jer se sumnja da je D.V. donela iz "šteka" pištolj kojim je S.V. izvršio krivično delo.

Lisice na ruke stavljene su i vlasniku tog restorana na Senjaku, kao i jednom konobaru.

Takođe, uhapšena su i tri policijska službenika zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. U pitanju su B.M. (41), S.S. (33) i P.P. (47).

- Sumnja se da je Aleksandar N. ubijen, ali njegovo telo još uvek nije pronađeno - potvrdio je izvor navodeći da za sada svi dokazi upućuju ma to da je restoran bio mesto zločina.

Iz VJT u Beogradu je takodje saopšteno da u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS nastavljaju da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i sprovodi opsežnu potragu za nestalom osobom.

Autor: S.M.