Forenzičari i tužilac VJT u Beogradu ponovo ušli u restoran smrti: OVO su najnovije informacije u slučaju nestalog Aleksandra

Forenzičari NKFC i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu večeras su ponovo ušli u restoran u kom je poslednji put viđen Aleksandar N., zvani Baja, čiji je nestanak nevenčana supruga sinoć prijavila.

Kako se saznaje, istražitelji specijalnom tečnošću koja se koristi za te svrhe, luminolom, pokušavaju da otkriju da li ima tragova krvi u restoranu.

Podsetimo, pripadnici Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tuzilaštva u Beogradu do sada su zbog nestanka Nešovića uhapsili sedam osoba, među kojima su muškarac sa kojim se našao kobne večeri, vlasnik i konobar u restoranu, ali i tri policajca.

Podsetimo, tužilaštvo je saopštilo da su u restoranu pronađeni tragovi krvi za koje se sumnja da pripadaju Nešovicu, kao i dve čaure.

- Istraga je u toku, prikupljaju se dokazi, sumnja se da je nestali ubijen, ali njegovo telo nije pronađeno - kaže izvor iz istrage i otkriva da forenzičari i tužilac i večeras pokušavaju da otkriju da li u restoranu ima tragova koje je neko u međuvremenu pokušao da uništi.

Autor: Marija Radić