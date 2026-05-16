TRAGOVI KRVI, CRNI 'BMW', ČAURE I 10 UHAPŠENIH! Detalj misterioznog nestanka Kekinog saradnika posle sastanka u restoranu na Senjaku: U pritvoru i Veselin Milić i 3 policajca (FOTO+VIDEO)

Nestanak A. N. , koji je poslednji put viđen 12. maja 2026. godine u restoranu na Senjaku, pokrenuo je opsežnu istragu i doveo do hapšenja čak 10 osoba. Privedeni su osumnjičeni za napad, njihovi pomagači, zaposleni u lokalu, ali i trojica policajaca i doskorašnji načelnik beogradske policije Veselin Milić. Više javno tužilaštvo nastavlja istragu, dok je sudbina A.N. i dalje nepoznata.

Sve je počelo u utorak uveče, kada se A. N., čovek koji je pre četiri meseca na Senjaku već preživeo pokušaj ubistva od strane plaćenih ubica, navodno dovezao svojim crnim BMW X7 ispred ugostiteljskog objekta "Restoran 27" radi sastanka sa poznanicima. Svoj blindirani automobil ostavio je ispred samog ulaza u lokal.

Supruga prijavila nestanak

Oko 23 časa on se poslednji put čuo sa svojom nevenčanom suprugom J. M, potvrdio joj da je u restoranu sa prijateljima, nakon čega je njegov mobilni telefon ugašen i svaki kontakt je prekinut.

Zabrinuta za njegovu bezbednost, supruga J.M. je 13. maja u večernjim časovima zvanično prijavila nestanak.

U restoranu pronađeni tragovi krvi i čaure

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) i Višeg javnog tužilaštva (VJT) odmah su reagovali i u 21.30 časova upali u pomenuti restoran.

Tamo ih je sačekao stravičan prizor, forenzičari su pronašli dve ispaljene čaure kalibra 9 milimetara i više tragova krvi, za koje se osnovano sumnja da pripadaju nestalom.

Telefon pronađen u kontejneru

Uviđaj je nastavljen i 14. maja kasno u noć, kada su istražitelji specijalnom tečnošću tražili tragove krvi koje je navodno neko pokušao da ukloni, dok je u kontejneru preko puta lokala pronađen odbačen mobilni telefon "ajfon" nepoznatog vlasnika.

Akcija hapšenja

Istraga je veoma brzo počela da daje rezultate i krug osumnjičenih se proširio. Zbog sumnje da su izvršili teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti, privedeni su S.V. i M.S.

Tokom rekonstrukcije bega i zločina, policija je otkrila i logističku mrežu ljudi za koje se sumnja da su pomagali počiniocima krivičnog dela.

Uhapšena je D.V, supruga osumnjičenog S.V, zbog sumnje da je iz tajnog "šteka" donela pištolj iz kojeg je pucano u A.N.

Zbog neprijavljivanja zločina i pomaganja počiniocima, iza rešetaka su se našli i vlasnik restorana N.L. (50), kao i konobar S.V. koji je te noći radio u lokalu.

Pao je i D.S. (51), osumnjičen da je nakon pucnjave odvezao S.V. i M.S. u Jakovo. Prilikom njegovog hapšenja, policija je kod njega pronašla pasoše i 10.000 evra.

Hapšenje i smena načelnika beogradske policije Veselina Milića

Slučaj je dobio šire razmere kada je Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da su uhapšena trojica policijskih službenika, B.M. (41), S.S. (33) i P.P. (47), koji su osumnjičeni da su pomagali počiniocima nakon događaja u restoranu i da isti nisu prijavili.

Vrhunac istrage odigrao se u petak, 15. maja, kada je uhapšen načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić. Njemu se stavlja na teret da je izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja teškog ubistva u pokušaju.

Miliću je juče i određen pritvor.

Oglasio se MUP o smeni načelnika

Milić je izneo svoju odbranu pred VJT-om, a zatražen je pritvor kako ne bi uticao na svedoke.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je Milić smenjen, a funkciju vršioca dužnosti preuzeo je zamenik načelnika, pukovnik Dejan Bojović.

Više javno tužilaštvo u Beogradu moralo je zvanično da se oglasi i demantuje neproverene glasine iz medija da je A.N. telo navodno pronađeno kod Šimanovaca. VJT je apelovalo na javnost da ne širi dezinformacije, naglasivši da se u saradnji sa policijom i SBPOK-om sprovodi opsežna potraga za nestalim muškarcem.

Ko je A. N.?

Ime nestalog organima reda poznato je od ranije, s obzirom na to da se u javnosti dovodio u vezu sa surovom kriminalnom grupom sa Novog Beograda koju je predvodio Dejan Stojanović Keka.

Ova kriminalna grupa, osnovana devedesetih godina, važila je za jednu od najbrutalnijih, a uslov za ulazak u klan navodno je bilo izvršenje ubistva ili makar pokušaj ubistva. Nezvanični izvori navode da je policiji istovremeno prijavljen nestanak još jednog muškarca iz kriminalnog miljea, te se trenutno utvrđuje da li su i na koji način ova dva događaja povezana.

Autor: D.Bošković