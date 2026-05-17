'DECENIJAMA PRE VUČIĆA SE U SRBIJI NALEGLO DOSTA KRIMINALA I KORUPCIJE' Jeremić: Kada je zemlju konačno podigao na noge, predsednik kreće u borbu protiv mafije i 'prljavih znački' TOLERANCIJA JE NULTA!

Deset osoba uhapšeno je zbog sumnje da su učestvovali u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića Baje, koji je nestao 12. maja 2026. nakon sastanka u restoranu na Senjaku, i prikrivanju zločina. Iako njegovo telo još uvek nije pronađeno, Više javno tužilaštvo je zvanično saopštilo da prikupljeni dokazi ukazuju na to da je ubijen.

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo Aleksandra Nešovića, za kojim se i dalje traga i zatražilo pritvor za sve osumnjičene.

Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić ističe da je policija od prvog trenutka na ovom slučaju radila efikasno, ali sudeći po svemu otkrivenom i pronađenim dokazima, izvesno da je Aleksandar Nešović ubijen.

- Dobro je da se otkrije, da su ljudi iz vrha policije umešani u ovakve stvari, oni treba da se prezentuju javnosti, i da se uklone iz državnih struktura. Vučić je najavljivao, ušao u borbu, i pre nego što je došao na vlast. Decenijama pre dolaska Vučića, naleglo se dosta kriminala i korupcije. Posebno je problem kada imate ljude iz kriminala i policije koji rade decenijama zajedno. Sigurno je da Vučić ne može sam u ovome, ali da, vreme učini svoje, i što bolji uslovi za vojsku i policiju, pre će se otkriti "prljave značke" - rekao je Jeremić.

Za predsednika je nulta tolerancija prema kriminalu i korupciji. Verujem da će sa svojim timom ukloniti što više ljudi koji su se ogrešili o zakon, navodi urednik informative na portalu Pink.rs.

Govoreći o napadima na predsednika i njegovu porodicu, Jeremić kaže, deo opozicije zajedno sa, nazovi studentima, na neki način, traže svaku negativnu situaciju kako bi je "prilepili" Vučiću. Međutim, kako ističe, vidljiv je otpor naroda koji se budi i buni protiv svega toga.

- Ljudi neće da trpe šizofreniju koja traje 16 meseci. Oni se sporadično sećaju nastradalih u Novom Sadu. Prvo je bilo 16 minuta tšine, pa si pravili žurke, roštiljanje, pa se opet sete žrtava, pa sad pred izbore opet blokiraju Beograd. Imamo scene koje, na sreću nisu imale nesagledive posledice, ali građani hoće da se odupru svemu ovome - kaže Jeremić.

Moramo da se vratimo u okvire Ustava i da se ustavi i zakoni ove zemlje poštuju, dodao je Jeremić.

Jeremić je potom, komentarišući lažne navode opozicije da je Dačić u bolnici, a da je Vučić doživeo moždani udar, istakao da je to već ustaljena ''šema'' blokadera.

- To su kao, proverljive informacije, izvori koji ne greše. Takvi ljudi trebaju da budu sankcionisani, i to je ono na šta tužilaštvo mora da reaguje. Društvene mreže informišu građane na neki način. Takav čovek ne sme da izgovori to protiv predsednika. Tako naravno svi rade. Oni se raduju takvim stvarima, pa pada vlast, vraća se demokratija... Vučić im je sve dozvolio, a sa druge strane, vratio je demokratiju građanima Srbije - rekao je Jeremić.

Mi smo ekononski bili unakaženi, država je bila u rasulu, prvo je morala da se podigne država, da bi moralo da se krene u borbu protiv kriminala, i verujem da će doći trenutak kada će se još efektivnije ući u borbu protiv narkodilera, kriminalaca itd, rekao je Jeremić.

Autor: D.Bošković