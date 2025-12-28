'TELO MLADIĆA PRONAĐENO U DŽAKU, RUKE MU VEZANE KANAPOM' Jeziv zločin kod Berana, sumnja se na UBISTVO: Noge su mu virile iz vreće

Telo nepoznatog mladića, starog oko 30 godina, pronađeno je 26. decembra u selu Šekular kod Berana. Kako tvrde mediji, telo je pronađeno u džaku, mladiću su bile vezane ruke kanapom dok su na telu bile vidljive povrede. Još uvek nije poznato ko je mladić čije je telo pronađeno, a nadležni sumnjaju da je reč o teškom ubistvu.

Iz Uprave policije Crne Gore potvrdili su da je telo pronađeno, te da detalji o identitetu i uzroku smrti za sada nisu poznati.

- Službenici Odeljenja bezbednosti Berane u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju preduzimaju mere i radnje na utvrđivanju identiteta tela, uzroka smrti i svih činjenica i okolnosti vezanih za prijavljeni događaj - navodi se u saopštenju.

Državna tužiteljka Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Ljubica Caković, telo nije identifikovano, a planiran je i dodatni uviđaj.

Telo mladića pronašli meštani

Telo je pronađeno u petak, 26. decembra, u koritu Šekularske reke. Navodno su telo pronašli građani, a kako je rekao jedan meštanin, telo je bilo u džaku.

- Noge su bile izvan džaka i tu smo mogli da vidimo da je u pitanju muškarac. Ono što znamo jeste da nije niko iz našeg sela. Pretpostavljamo da je telo ovde doneto odnekuda - rekao je jedan meštanin za "RTCG".

Mladiću bile vezane ruke kanapom

Kako piše portal "Standard", pozivajući se na nezvanična saznanja od dobro obaveštenih izvora, obdukcija i uviđaj ukazuju na nasilnu smrt.

Prema tim informacijama, reč je o muškarcu starom oko 30 godina čije su ruke bile vezane kanapom, a na telu su uočene višestruke povrede nanete najverovatnije tupim i oštrim predmetima uključujući modrice i prelome po telu i glavi.

Autor: D.Bošković