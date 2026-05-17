OTKRIVENO KO JE UBIO ALEKSANDRA NEŠOVIĆA! Pucao u Kekinog saradnika pred punim restoranom na Senjaku, pištolj NABAVILA ŽENA: A evo gde su osumnjičeni pobegli nakon zločina

Deset osoba uhapšeno je zbog sumnje da su učestvovali u teškom ubistvu i prikrivanju zločina nad Aleksandrom Nešovićem, zvanim Baja, koji je nestao 12. maja 2026. nakon sastanka u restoranu na Senjaku. Iako njegovo telo još uvek nije pronađeno, Više javno tužilaštvo je zvanično saopštilo da prikupljeni dokazi ukazuju na to da je ubijen.

Rekonstrukcija događaja i kobni sastanak na Senjaku

Podsetimo, sve je počelo u noći 12. maja, oko 23 časa, kada se Nešović dovezao svojim crnim blindiranim BMW X7 ispred ugostiteljskog objekta "Restoran 27".

Prema saopštenju tužilaštva, njega je na ovaj sastanak pozvao bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić i predložio mu da se nađu kako bi raspravili međusobne nesuglasice i sugerišući mu da dođe bez obezbeđenja.

Kada je stigao ispred restorana, Nešović je primetio vozila koja koriste osumnjičeni, te je prvobitno, kako se navodi, odlučio da ipak ne uđe u restoran i o tome je obavestio svog prijatelja.

Međutim, nakon telefonskog poziva Saše V., sa kojim je odranije bio u sukobu, on se desetak minuta kasnije ipak vratio, ušao u lokal i seo za sto sa Sašom V., Mariom S. i Veselinom Milićem, navodi tužilaštvo.

Saša upucao Aleksandra

Tužilaštvo je saopštilo da je nakon rasprave, Saša V., kako se sumnja, ispalio nekoliko hitaca u Nešovića.

Pištolj iz kog je pucano obezbedila je D. V., koja ga je predala M. S., a on ga je potom uručio S. V. po dolasku u restoran.

Prikrivanje zločina i bekstvo

Prema navodima tužilaštva, nakon pucnjave, osumnjičeni D. S. pomogao je napadačima u bekstvu tako što ih prvo ka Šapcu, zatim do jezera Dobrodol i na kraju do Stare Pazove.

Nestanak Aleksandra Nešovića prijavila je njegova nevenčana supruga, kojoj je kobne večeri javio da se nalazi u restoranu, nakon čega mu je isključen telefon.

Policija je po prijavi izašla na lice mesta i zatekla stravičan prizor. U restoranu su navodno pronađeni su tragovi krvi koje je neko pokušao da ukloni, kao i dve ispaljene čaure kalibra 9 milimetara.

Autor: D.Bošković