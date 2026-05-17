GDE SU SAKRILI TELO KEKINOG SARADNIKA? Osumnjičeni za ubistvo iza rešetaka, a ovo su svi detalji drame na Senjaku!

Aleksandar Nešović, za čijim telom se još uvek traga, ubijen je u restoranu na Senjaku, a za njegovo ubistvo osumnjičeni su Saša V. (48), M. S. (46), D. V. (42), B. M. (41), S. S. (33) P. P. N. L. (50), V. Š. (21) D. S. (50) kao i V. M.(46).

Kako smo već pisali, 12. maja oko 23 časova, Nešović je po pozivu V. M. došao u restoran "27" na Senjaku kako bi se sastao sa S. V. i M. S. da bi rešili nesuglasice koje imaju.

Preokret nastaje u sredu uveče, kada je Nešovićeva nevenčana supruga zvanično policiji prijavila nestanak supruga, navodeći da joj se on ne javlja od prethodne večeri.

Nakon ovog poziva, policija je munjevitom brzinom pokrenula istragu, a javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu započeo je uviđaj u pomenutom restoranu na Senjaku, gde su forenzičari, uprkos sumnjama da je mesto zločina čišćeno, uspeli da pronađu ključne materijalne dokaze i to više tragova krvi kao i dve čaure kalibra 9 mm. Takođe, u kontejneru preko puta lokala pronađen je i telefon marke "iPhone".

Munjevita akcija hapšenja

Kada je uviđaj završen, usledila su munjevita hapšenja. Prvo su uhapšeni S. V. i M. S. zbog sumnje na teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti.

Nakon njih dvojice, uhapšena je supruga S. V. D. V, supruga jednog od osumnjičenih, koja se tereti da je u restoran donela pištolj kojim se sumnja da je izvršeno krivično delo, kao i vlasnik restorana "27" N. L. (50) i konobar zbog sumnje da su pomagali učiniocu nakon izvršenja dela i prikrivali tragove.

Ono što je izazvalo najveću pažnju u javnosti, jeste hapšenje trojice policajca, B. M. S. P. P. P. kao i V. M. Oni se, kao i vlasnik lokala, sumnjiče da su pomagali učiniocu nakon ubistva i da nisu prijavili krivično delo.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je V. M. koji je izneo svoju odbranu, a Viši sud u Beogradu odredio mu je pritvor do 30 dana.

Ubili ga, pa pobegli u Šabac

Kako navodi tužilaštvo, V. M. je tog kobnog 12. maja telefonom pozvao Aleksandra Nešoviča i rekao mu da dođe u restoran "27" u kojem je bio sa S. V. i M. S. kako bi rešili nesuglasice koje imaju. Ono što je posebno interesantno je to, da je V. M. insistirao da Nešović dođe bez obezbeđenja.

Aleksandar Nešović je došao ispred pomenutog restorana i kada je uočio automobile koje koriste osumnjičeni, odustao je, ali nakon poziva S. V. sa kojim je od ranije u sukobu, brzo se vratio i ušao u restoran i seo za sto za kojim su sedeli Saša V. M. S. i V. M.

Nakon višeminutne rasprave, S. V. je iz pištolja koji mu je prethodno donela supruga D. V. ispalio nekoliko metaka u Aleksandra Nešovića. Posle toga, D. S. je M. S. i S. S. pomogao da pobegnu i odvezao ih je prvo u Šabac, a potom do jezera Dobrodol i na kraju do Stare Pazove.

Policija je ubrzo nakon toga locirala auto i pregledom istog pronašli su pasoš na ime S. V. bosanski pasoš na isto ime, 10.000 evra, pasoš i ličnu kartu Maria S. kao i vozačku i saobraćajnu dozvolu za automobil "audi q8".

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i sprovodi opsežnu potragu za Aleksandrom Nešovićem, čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026. godine, a prema prikupljenim dokazima proizlazi da je isti ubijen na podmukao način prethodne večeri.

Autor: D.Bošković