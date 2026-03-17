LEŽAO MRTAV SKORO 24 SATA U LOKVI KRVI! Oglasilo se tužilaštvo povodom svirepog zločina u Čačku!

Uhapšeni su M. M. (46), V. T. (44) i F. P. (41), svi iz Čačka, zbog ubistva sugrađanina N. K.

Više javno tužilaštvo u Čačku je, povodom ubistva Nenada Kustudića (58), istaklo i potvrdilo da su policijski službenici čačanske Policijske uprave po nalogu javnog tužioca uhapsili tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile teško ubistvo u saizvršilaštvu.

- Osumnjičenima M.M. (1980), B.T. (1982) i F.P. (1982) iz Čačka, se stavlja na teret da su žrtvi naneli više povreda po glavi i telu. Od siline udaraca, lice je preminulo na licu mesta, pre nego što je ikakva pomoć mogla da mu bude ukazana - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, a u tom roku javni tužilac će ih saslušati. Tužilaštvo je potvrdilo da će nastaviti istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog teškog krivičnog dela.

Podsetimo, porodica ubijenog muškarca je u nedelju, 15. marta, prijavila njegov nestanak pošto nisu mogli da stupe u kontakt sa njim. Sutradan, u ponedeljak 16. marta, oko 13 časova, njegov prijatelj Dule Crta je pronašao njegovo telo u stanu u kome Kustodić, inače, nije živeo.

Pretpostavlja se da je Kustudić, koji je ubijen čekićem, ležao mrtav u lokvi krvi skoro 24 časa.

