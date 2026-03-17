MUP SE OGLASIO O JEZIVOM ZLOČINU U ČAČKU: Uhapšena trojica muškaraca, nasmrt pretukli sugrađanina (58)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su M. M. (1980), V. T. (1982) i F. P. (1985) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Oni se sumnjiče da su, 15. marta ove godine, tupim predmetom pedesetosmogodišnjem muškarcu naneli više povreda po glavi i telu, od kojih je preminuo. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

