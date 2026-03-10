MUP SE OGLASIO! Ovo su detalji otmice dečaka u Obrenovcu: Uvukli ga u kola, pa PRETUKLI

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PS Obrenovac, uhapsili su D. P. (33) i S. M. (50) zbog postojanja osnova sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično delo protivpravno lišenje slobode.

Oni se sumnjiče da su sinoć u Belom Polju, uz upotrebu fizičke sile, uvukli četrnaestogodišnjaka u vozilo, potom se odvezli do obližnje deponije gde su ga nekoliko puta udarili, a zatim vratili.

Policija ih je ubrzo uhapsila i po nalogu nadležnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu određeno im je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u tužilaštvo.

