Pink.rs na licu mesta: Počela pretraga Jarkovačkog jezera za Kekinim čovekom, angažovani i ronioci (FOTO+VIDEO)

U toku je opsežna policijska pretraga Jarkovačkog jezera, gde pripadnici policije i vojske od jutros sprovode zajedničku akciju na vodi i priobalju u potrazi za telom Aleksandra Nešovića Baje koji je bio blizak vođi kriminalne grupe Dejana Stojanovića Keke.

Pretraga se obavlja u okviru istrage koja se vodi povodom sumnji da je u noći između 12. i 13. maja počinjeno ubistvo Aleksandra Nešovića u Beogradu i da je telo odvezeno u nepoznatom pravcu.

Kako javlja ekipa Pink.rs sa lica mesta, u akciju su uključeni čamci za površinsku pretragu, dok ronioci detaljno pregledaju jezero i okolni teren.

Podsećamo, prema navodima tužilaštva, Nešović je kobne večeri, oko 23 časa, svojim crnim blindiranim BMW-om X7 stigao ispred ugostiteljskog objekta „Restoran 27“, gde je trebalo da se sastane sa bivšim načelnikom beogradske policije Veselinom Milićem.

Kako se navodi u saopštenju, Milić je navodno predložio sastanak kako bi razgovarali o međusobnim nesuglasicama, uz sugestiju da Nešović dođe bez obezbeđenja.

Tužilaštvo dalje tvrdi da je Nešović po dolasku primetio vozila koja koriste osumnjičeni, zbog čega je u prvi mah odlučio da ne ulazi u restoran. O tome je, prema navodima istrage, obavestio i svog prijatelja.

Ipak, nakon telefonskog razgovora sa Sašom V., sa kojim je, kako se tvrdi, ranije bio u sukobu, Nešović se desetak minuta kasnije vratio do restorana. Potom je ušao u lokal i seo za sto za kojim su se nalazili Saša V., Mario S. i Veselin Milić.

Inače, vozilo za koje se sumnja da je transportovano telo otkriveno je u mestu Putinci u blizini Jarkovačkog jezera.