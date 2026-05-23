PRONAĐEN JOŠ JEDAN METAK! Policija i dalje u restoranu na Senjaku: Ovo su novi detalji iz istrage ubistva Aleksandra Nešovića

Zbog novih činjenica koje su utvrđene u dosadašnjem toku istrage u vezi sa krivično-pravnim događajem u restoranu „27“ od 12. maja 2026. godine, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je ponovnu pretragu terena, koja je počela juče u 19 časova i koja je i dalje u toku, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Danas u prepodnevnim satima je pronađen jedan projektil u restoranu „27“.

Pretragom rukovodi dežurni javni tužilac VJT u Beogradu.

- VJT u Beogradu kao jedino ovlašćeno u ovoj fazi postupka nastaviće da kontinuirano i blagovremeno obaveštava javnost o toku ove istrage - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Takođe apeluje na medije da ne objavljuju neproverene informacije kojima se ugrožava tok istrage.

Podsetimo, sinoć je policija otpečatila restoran radi nastavka uviđaja i prikupljanja novih dokaza i bioloških tragova.

Podsetimo, policija je prekjuče u prisustvu tužilaštva, pronašla telo za koje se sumnja da pripada Aleksandru Nešoviću, čime je potraga dobila zastrašujući epilog.

Istraga u toku

Istraga o ovom slučaju se nastavlja, a telo je poslato na obdukciju i DNK analizu kako bi se zvanično potvrdio identitet i utvrdile sve okolnosti smrti.

Na telu Aleksandra Nešovića ima tragova gareži. Kako naš izvor otkriva, sumnja se da su nakon ubistva palili telo, ali im najverovatnije nije uspelo da ga unište u potpunosti, pošto je izgoreo deo tela.

Inače, njegova supruga, koja je prijavila njegov nestanak, izjavila je ranije da je Nešović na sebi kobnog dana nosio donji veš jednog poznatog brenda.

Udovica Aleksandra Nešovića saslušana je danas u istrazi koja se vodi protiv desetoro osumnjičenih za različita krivična dela vezano za ovaj zločin.

Prema istim saznanjima, na telu koje je juče pronađeno u buretu, pronađene su bokserice istog tog brenda, što je uneto u službenu dokumentaciju i predmet je daljih provera i veštačenja.

Kako smo već pisali, Aleksandar Nešović je, ubijen 12. maja u restoranu na Senjaku i od 13. maja traga se za njegovim telom.

Snimak izvlačenja bureta u kojem se nalazi telo za koje se sumnja da je Aleksandar Nešović možete pogledati u odvojenoj vesti.

VJT u Beogradu preduzima i druge dokazne radnje, nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja.

Prema prvim navodima Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, postoje osnovi sumnje da je Nešović upucan 12. maja između 23 časa i ponoći u restoranu na Senjaku.

Autor: S.M.