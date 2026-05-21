OVO SU DOKAZI U ISTRAZI SMRTI ALEKSANDRA NEŠOVIĆA Oglasilo se Više javno tužilaštvo: Evo šta je sve urađeno do sada

U dosadašnjem toku istrage koja se vodi protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom Teško ubistvo izvršeno na štetu A.N, za čijim telom se i dalje traga, Više javno tužilaštvo u Beogradu donelo je ukupno 70 naredbi za različita veštačenja.

Takođe, po nalogu tužilaštva oduzeta su 24 mobilna telefona, 1 narukvica za fitnes, 2 laptopa, 1 desktop računar, 2 risivera, 3 hard diska i 10 vozila u cilju prikupljanja materijalnih dokaza.

Izdato je 12 naredbi za utvrđivanje prisustva barutnih čestica, od kog broja se 10 naredbi odnosi na utvrđivanje prisustva barutnih čestica u vozilima, 1 naredba za utvrđivanje prisustva barutnih čestica kod dva lica i jedna naredba za utvrđivanje prisustva barutnih čestica na mestu izvršenja krivičnog dela – u kamin sali restorana „27“.

Doneto je i 13 naredbi za DNK veštačenja, od kojih se 10 odnosi na veštačenje tragova u vozilima, jedna na tragove na mobilnom telefonu, jedna naredba za podnokatni sadržaj za četiri lica, a jedna naredba za tragove i predmete nađene u restoranu „27“.

Dve naredbe izdate su radi izrade DNK profila, od kojih se jedna naredba odnosi na izradu DNK profila sa svih predmeta nađenih prilikom uviđaja u restoranu „27“, a druga za izradu DNK profila oštećenog A.N.

Takođe doneta je naredba za izuzimanje uzoraka eventualnih tragova opaljenja iz vatrenog oružja od dva lica, naredba za izuzimanje podnokatnog sadržaja od četiri lica, kao i 10 naredbi za forenzičku registraciju lica.

Doneta je i naredba za informaticko veštačenje uređaja za automatsku obradu podataka i opreme na kojoj se čuvaju video zapisi, zatim tri naredbe za pretresanje: jedna za pretres restorana „27“, jedna za pretresanje dva službena vozila i jedna za pretresanje opreme na kojoj se čuvaju elektronski zapisi.

Takođe je doneta naredba za fizičko-hemijsko veštačenje i 12 zahteva za listing.

Donete su i 24 naredbe za veštačenje oduzetih mobilinih telefona.

Pored naloženih veštačenja, VJT u Beogradu preduzima i druge dokazne radnje, nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i sprovodi opsežnu potragu za A.N, čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026. godine, a prema prikupljenim dokazima proizlazi da je isti lišen života na podmukao način prethodne večeri.

Autor: A.A.