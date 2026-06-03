OBRT U ISTRACI UBISTVA NA SENJAKU! Odbačena prijava protiv obezbeđenja Veselina Milića – kamere i bazne stanice potvrdile: NISU BILI U RESTORANU u vreme zločina!

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu protiv trojice policijskih službenika B.M, S.S. i P.P, koji su bili privedeni pod sumnjom da nisu prijavili ubistvo Aleksandra Nešovića Baje u restoranu "27" na Senjaku i da su pomogli učiniocu nakon zločina.

Kako je zvanično saopšteno iz tužilaštva, detaljnom istragom i analizom materijalnih dokaza utvrđeno je da trojica policajaca iz obezbeđenja Veselina Milića uopšte nisu bili na licu mesta u vreme izvršenja teškog ubistva, čime su navodi iz prvobitne krivične prijave potpuno oboreni.

Snimci sa kamera i bazne stanice potvrdili odbranu policajaca

Tužilaštvo je do ključnog preokreta došlo rekonstrukcijom kretanja oštećenog i osumnjičenih policajaca, koristeći snimke nadzornih kamera, listinge telefona i analize baznih stanica.

Mimoilaženje u minut: Kamere su zabeležile da oštećeni Aleksandar Nešović izlazi iz svoje garaže u vozilu "BMW X7" u 23:08 časova. U tom istom momentu, službena vozila u kojima su se nalazili Veselin Milić i njegovo obezbeđenje već su bila van kruga restorana "27" i kretala se ka Milićevoj adresi, što potvrđuju i kamere iz ulice Andre Nikolića u 23:09 časova.

Dokaz iz garaže: Nadzorne kamere na adresi stanovanja Veselina Milića zabeležile su da njegovo obezbeđenje ulazi u garažu zgrade u 23:16 časova, gde Milić izlazi iz vozila i odlazi u stan, nakon čega policajci u 23:19 napuštaju objekat.

Kretanje ka stanici: Nakon toga, službena vozila "BMW 5" i "Fiat Tipo" snimljena su u 23:29 časova kako ulaze u garažu Policijske uprave za grad Beograd u Bulevaru despota Stefana.

"Nesporno se zaključuje da se okrivljeni i oštećeni praktično mimoilaze, budući da se u momentu dok se oštećeni nalazi na putu ka restoranu, sva trojica okrivljenih nalaze na putu ka adresi prebivališta okrivljenog V.M.", navodi se u detaljnom obrazloženju VJT.

Telefoni potvrdili: Međusobni znak za "pokret" dat pre ubistva

Veštačenjem mobilnih telefona trojice policajaca utvrđeno je da su oni u restoranu "27" boravili tokom dana (pre 15 časova), a da su u 23:06 časova dali međusobni znak za „pokret“. Takođe, bazne stanice su njihove telefone od 23:08 časova locirale na potpuno drugim i sve udaljenijim delovima grada (Hipodrom, Užička, Neznanog junaka, Altina) u odnosu na Senjak i pomenuti ugostiteljski objekat.

Svi ispitani svedoci hronološki su potvrdili da je Veselin Milić u pratnji svog obezbeđenja napustio restoran pre nego što se Nešović uopšte vratio u objekat.

Prijava odbačena u svim delovima

Iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu poručuju da je istraga pokazala da odbrane policajaca u potpunosti odgovaraju istini, zbog čega je prijava odbačena jer ne postoje osnovi sumnje da su izvršili krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti. Utvrđeno je da policajci nisu čuli pucanj, niti su prikrivali tragove zločina i sklanjali telo oštećenog.

Tužilaštvo napominje da nastavlja odgovornu i profesionalnu istragu protiv ostalih osumnjičenih lica u ovom slučaju.

Autor: D.S.