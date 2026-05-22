AKTUELNO

Hronika

I DALJE TRAJE UVIĐAJ NA LICU MESTA! Otvorene šahte na Senjaku, forenzičari stigli sa detektorima, slučaj dobio NOVE RAZMERE

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs, privatna arhiva ||

U restoranu '27' na Senjaku, policija sprovodi istragu povodom ubistva Aleksandra Nešovića. Prostor je obezbeđen jakim snagama.

Pripadnici UKP-a, forenzičke ekipe i inspektori Odeljenja za tehniku, u prisustvu nadležnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, nastavili su uviđaj i pretres u restoranu „27“ na Senjaku, sa ciljem pronalaska novih materijalnih dokaza i rasvetljavanja svih okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića Baje.

Restoran je u međuvremenu otpečaćen, nakon čega su službena lica ponovo ušla u objekat.

Prema saznanjima, prostor oko restorana obezbeđuju jake policijske snage, a prilaz objektu je blokiran.

Podsetimo, sumnja se da je 12. maja u restoranu "27" na Senjaku Saša Vuković zvani Boske pucao na Aleksandra Nešovića poznatog kao Baja, koji je podlegao zadobijenim povredama. U sklopu istrage uhapšeno je deset osoba, a telo za koje se sumnja da je Nešovićevo, pronađeno je juče u Jarkovcu.

Telo je pronađeno u buretu, sklupčano i zabetonirano, a potom poslato na obdukciju. Opravdano se veruje da je telo Nešovićevo, jer je na sebi imao donji veš poznatog brenda, kako je njegova supruga i opisala.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Nešović Baja

#FORENZIČARI

#Senjak

#Uviđaj

#lice mesta

#nove razmere

POVEZANE VESTI

Hronika

NOVI SNIMCI SA LICA MESTA! POLICIJA UŠLA U RESTORAN NA SENJAKU - Češlja se svaki pedalj, forenzičari fokusirani na jednu stvar - OTVARAJU SE I ŠAHTE (

Hronika

OPSADNO STANJE KOD JARKOVAČKOG JEZERA! U toku potraga za telom Aleksandra Nešovića: Na licu mesta vojska i ronioci! (FOTO)

Politika

SASLUŠAN NEKADAŠNJI NAČELNIK UKP! Đuran na ispitivanju zbog ubistva na Senjaku

Hronika

PRIVEDEN BIVŠI NAČELNIK UKP NEMANJA ĐURAN Nije prijavio da se čuo sa osumnjičenima nakon UBISTVA NA SENJAKU

Politika

DIREKTOR POLICIJE SE OGLASIO O SLUČAJU ALEKSANDRA NEŠOVIĆA: Ovo su najnovije informacije - Saslušani i pripadnici MUP

Hronika

POZNATI DETALJI SA SASLUŠANJA! Evo šta je žena Aleksandra Nešovića rekla u VJT: Otkrila sa kim od osumnjičenih je Baja bio u SUKOBU!