POGLEDAJTE SNIMKE SA LICA MESTA! Otpečaćen lokal u kome je upucan Nešović, policija blokirala čitav rejon (VIDEO)

Pripadnici UKP, forenzičari, inspektori iz Odeljenja za tehniku u prisustvu nadležnog tužioca iz VJT u Beogradu nastavili su sa uviđajem i pretresom u "restoranu 27" na Senjaku u cilju otkrivanja novih materijalnih dokaza i rasvetljavanja svih okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića Baje.
Restoran je otpečaćen i službena lica su ušla u objekat.
Kako saznajemo, oko restorana nalaze se jake snage policije, koje su blokirale prostor oko restorana.
Autor: D.Bošković