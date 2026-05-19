KOBNA REČENICA ZBOG KOJE JE UBIJEN ALEKSANDAR NEŠOVIĆ Ovo su uloge svih osumnjičenih u zločinu koji potresa Srbiju

Aleksandar Nešović Baja ubijen je 12. maja u restoranu na Senjaku, a za ubistvo se sumnjiči Saša Vuković Boske. U potrazi za telom Nešovića uključili su se i pripadnici Vojske Srbije, a istraga je u toku sa nizom novih dokaza i materijalnih tragova.

Aleksandar Nešović zvani Baja ubijen je u restoranu na Senjaku kada je, kako se sumnja, u njega smrtonosne hice ispalio Saša Vuković zvani Boske. U toku istrage, uhapšeno je deset osoba, među kojima su i tada aktuelni, a sada smenjeni načelnik beogradske policije Veselin Milić, vlasnik restorana, konobar, i još tri policijska službenika. Svako od njih imao je svoju ulogu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu iznelo je zvanično detalje Naredbe o sprovođenju istrage prema kojoj su osumnjičeni imali sledeće uloge:

Veselin Milić - načelnik Beogradske policije - sumnja se da je pozvao žrtvu na sastanak, tražio je od njega da na sastanak dođe bez obezbeđenja, bio za stolom tokom sastanka, prisustvovao ubistvu, nije prijavio zločin i pomagao je izvršiocima nakon zločina;

Saša Vuković Boske - bivši policijski službenik - kako se sumnja, bio je u ranijem sukobu sa ubijenim Nešovićem, telefonom ga nagovorio da se vrati u restoran, ispalio je više hitaca i ubio Nešovića;

Mario S. - kako se sumnja, sedeo je za stolom tokom sastanka, od Danke V. je preuzeo pištolj koji je potom predao osumnjičenom Vukoviću, a sa kojim je on navodno izvršio ubistvo;

Danka V. - sumnja se da je obezbedila pištolj iz kojeg je navodno počinjeno ubistvo, predala oružje Mariu S.;

Dejan S. - pomogao napadačima nakon ubistva, organizovao bekstvo ka Šapcu, jezeru Dobrodol i Staroj Pazovi

Rekonstrukcija ubistva u restoranu na Senjaku

Podsetimo, Aleksandar Nešović zvani Baja, koji je dovođen u vezu "Kekinom grupom", ubijen je 12.maja u restoranu na Senjaku u Beogradu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu zvanično je saopštilo da se Naredbom o sprovođenju istrage, osumnjičenima:

Saša V. (48) i Mario S. (46) terete se da su kao saizvršioci izvršili krivično delo Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delima Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i Izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Danka V. (42), žena osumnjičenog, tereti se za krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Veselin M. (46), Boban M. (41), Savo S. (33) i Petko P. (46) terete se za krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Nenad L. (50) i Vuk Š. (21) terete se za krivično delo Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, pri čemu se Vuku Š. na teret stavlja i krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Dejan S. (50) se tereti za krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Rekonstrukcija ubistva Aleksandra Nešovića

Sve je počelo u noći 12. maja, oko 23 časa, kada se, kako se sumnja, Nešović dovezao svojim crnim blindiranim BMW X7 ispred ugostiteljskog objekta "Restoran 27".

Prema saopštenju tužilaštva, njega je na ovaj sastanak pozvao bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić i predložio mu da se nađu kako bi raspravili međusobne nesuglasice i sugerišući mu da dođe bez obezbeđenja.

Kada je stigao ispred restorana, saopšteno je iz tužilaštva, Nešović je primetio vozila koja koriste osumnjičeni, te je prvobitno, kako se navodi, odlučio da ipak ne uđe u restoran i o tome je obavestio svog prijatelja.

Međutim, nakon telefonskog poziva Saše V, sa kojim je odranije bio u sukobu, on se desetak minuta kasnije ipak vratio, ušao u lokal i seo za sto sa Sašom V, Mariom S. i Veselinom Milićem, navodi tužilaštvo.

Tužilaštvo je saopštilo da je nakon rasprave, Saša V., kako se sumnja, ispalio nekoliko hitaca u Nešovića.

Pištolj iz kog je pucano obezbedila je Danka V, koja ga je predala Mariju S, a on ga je potom uručio Saši V. po dolasku u restoran.

Prema navodima tužilaštva, nakon pucnjave, osumnjičeni Dejan S. pomogao je napadačima u bekstvu tako što ih prvo ka Šapcu, zatim do jezera Dobrodol i na kraju do Stare Pazove.

Nestanak Aleksandra Nešovića prijavila je njegova nevenčana supruga, kojoj je kobne večeri javio da se nalazi u restoranu, nakon čega mu je isključen telefon.

Policija je po prijavi izašla na lice mesta i zatekla stravičan prizor. U restoranu su navodno pronađeni su tragovi krvi koje je neko pokušao da ukloni, kao i dve ispaljene čaure kalibra 9 milimetara.

Mobilni telefon, za koji se sumnja da je pripadao Nešoviću, pronađen je u kontejneru preko puta lokala.

"Što mi niste rekli da je ova p***a ovde?!"

Prema tvrdnjama "Republike", jedna rečenica je bila povod za ubistvo.

- Što mi niste rekli da je ova pi**a ovde?! - navodno je rekao Aleksandar Nešović zvani Baja nakon što je za stolom, u restoranu na Senjaku, ugledao osumnjičenog Sašu V.

U petak, 15. maja uhapšen je načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić.

Miliću je određen pritvor, kao i ostalima koji su uhapšeni u ovoj akciji.

Milić je izneo svoju odbranu pred VJT-om, a zatražen je pritvor kako ne bi uticao na svedoke i zbog sumnje da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je Milić smenjen, a funkciju vršioca dužnosti preuzeo je zamenik načelnika, pukovnik Dejan Bojović.

Saslušan i bivši načelnik UKP

Nemanja Đuran, nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP), priveden je na informativni razgovor povodom ubistva Aleksandra Nešovića Baje.

Kako saznajemo, Nemanja Đuran navodno nije prijavio da se čuo sa osumnjičenima u noći ubistva.

Đuran je nakon informativnog razgovora pušten.

Opsadno stanje u Ljukovu i Putincima

Potraga za telom ubijenog Nešovića proširila se u Putince gde je pronađen džip koji je potom prevezen za Beograd uz policijsku pratnju.

Kako je naknadno utvrđeno, automobilom koji je pronađen u Putincima je najverovatnije prevoženo telo ubijenog Nešovića. Policajci su u automobilu pronašli: flaše sa sonom kiselinom, tragovi krvi, kao i hirurške rukavice.

Takođe, u selu Ljukovo, gde su forenzičari i inspektori detaljno pregledali jedan automobil "folksvagen" pronađen na parkingu.

Vojska se uključila u potragu

Dragan Vasiljević, direktor policije, rekao je da su se u potragu za telom Aleksandra Nešovića ubijenog 12. maja na Senjaku, uključili i pripadnici Vojske Srbije i Srpske žandarmerije na teritoriji Jarkovačkog jezera kod Inđije.

Kako je rekao, u prethodnim danima pronađeno "dosta novih materijalnih tragova, dokaza".

- Između ostalog, pronađeno je i putničko motorno vozilo marke Hjundai, za koje osnovano sumnjamo da je korišćeno od strane lica koja su lišena slobode i koja se nalaze u pritvoru prilikom izvršenja ovog krivičnog dela. U vozilu je pronađen veliki broj materijalnih tragova: hirurške rukavice, veći broj boca sone kiseline. U vozilu pronađena je i jedna hauba koja ne pripada tom vozilu, na kojoj se nalazi tečnost crvene boje za koju pretpostavljamo da se radi o krvi, i tako dalje, i tako dalje. Više se vrše potrebne biološke, toksikološke i sve druge analize - kazao je Vasiljević.

Autor: Jovana Nerić