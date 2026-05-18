JEDNA REČENICA POVOD ZA UBISTVO NEŠOVIĆA?! Sumnja se da je OVO prethodilo zločinu u restoranu na Senjaku

"Što mi niste rekli da je ova pi**a ovde?!", navodno je rekao Aleksandar Nešović zvani Baja nakon što je za stolom, u restoranu na Senjaku, ugledao osumnjičenog Sašu V. koji se sumnjiči da je potom pucao u Nešovića ubio ga naočigled brojnih svedoka.

Kako tvrdi "Republika", pozivajući se na saznanja iz izvora iz istrage, ali i do sada prikupljenih dokaza, kobne večeri kobne večeri u restoranu su za stolom sedeli bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić i Saša Vuković zvani Boske.

Kako se sumnja, Veselin Milić je ranije tokom večeri telefonom pozvao Aleksandra Nešovića Baju i predložio mu da dođe u restoran kako bi razgovarali i razrešili međusobne nesuglasice, uz sugestiju da ne dolazi sa obezbeđenjem.

Navodno, u jednom trenutku Nešović saznaje da će Saša V. zaista doći u lokal, iako su njih dvojica već neko vreme bili u ozbiljnom sukobu.

Kako tvrdi "Republika", tada je navodno pozvao suprugu Danku V, koja je, prema sumnjama tužilaštva, iz šteka donela pištolj i predala ga Mariu S, a ovaj potom Saši V. po dolasku u restoran.

Nakon što je uzeo oružje, Saša se, prema saznanjima ovog medija, vratio za sto i nastavio da sedi kao da se ništa ne događa.

Nešović je, prema dosadašnjim saznanjima istrage, po dolasku ispred restorana i pošto je video vozila osoba koje su bile unutra, prvobitno odlučio da ode.

O tome je obavestio prijatelja, ali je nakon poziva Saše V., sa kojim je odranije bio u sukobu, desetak minuta kasnije ipak odlučio da se vrati i uđe u restoran.

Kada je ušao u restoran i ugledao Sašu V. za stolom, navodno je besno reagovao.

– Što mi niste rekli da je ova pi*ka ovde? – navodno je rekao Nešović čim je ušao, nakon čega je usledila žestoka verbalna rasprava i međusobno vređanje, tvrdi "Republika".

Sumnja se da je upravo tada došlo do eskalacije sukoba. Saša V. je navodno izvukao pištolj i ispalio nekoliko hitaca u pravcu Nešovića koji je na licu mesta ubijen.

Autor: D.Bošković