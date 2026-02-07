UBISTVO MLADIĆA NA BOŽIĆ UZNEMIRILO MEŠTANE SELA NADOMAK BAČKE PALANKE Ostaju iza rešetaka zbog zločina u Tovariševu

Tridesetogodišnjem N. M. iz Obrovca, koji se sumnjiči za ubistvo Nenada G. (18) iz Tovariševa, produžen je pritvor do 8. marta.

Osim njega, iza rešetaka ostaje i M. K. (46) iz Bačke Palanke, koji je osumnjičen za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Sumnja se da je N. M., u noći između 6. i 7. januara, u jednom ugostiteljskom objektu u Tovariševu, nožem, koji je policija pronašla, usmrtio osamnaestogodišnjeg mladića, a da ga je potom M. K. odvezao sa lica mesta.

Miran i dobar dečko

Žitelji Tovariševa, sela u opštini Bačka Palanka, za Nenada G. imaju samo reči hvale. Kako kažu, i dalje su u šoku jer ga znaju kao mirnog i dobrog dečka, koji bi se uvek lepo, s osmehom na licu, svima u ulici javljao. Na večni počinak, 9. januara, osim porodice, ispratili su ga prijatelji, rodbina i brojni poznanici.

Žitelji Tovariševa, nakon zločina, ispričali su da ništa nije ukazivalo na veliku tragediju jer je proslava Badnjeg dana, kao i godinama ranije, kod crkve okupila brojne meštane, među kojima i sada pokojnog Nenada G. Kako kažu, niko nije slutio da će se proslava Badnje večeri i Božića završiti tragično. Veselje se, nakon paljenja badnjaka, preselilo u jedan seoski lokal gde je i došlo do ubistva, kojem je, prema rečima meštana, prethodila svađa. Pretpostavlja se da je osumnjičeni u toaletu nožem ubo mladića u vrat. Kada su ga ugledali krvavog, gosti lokala su odmah pozvali Hitnu pomoć i policiju, međutim iako je lekarska ekipa brzo stigla, nesrećni mladić je, nažalost, na putu do bolnice preminuo.

- U metežu koji je nastao, osumnjičeni je uspeo da pobegne, a u tome mu je, verovatno, pomogao M. K. iz Bačke Palanke, koji je zajedno sa njim uhapšen - kaže za „Dnevnik” jedna meštanka.

Policija je ubrzo identifikovala napadača, nakon opsežne potrage, pronašla N. M. i uhapsila ga. Osim njemu, lisice su stavljene na ruke i M. K., koji mu je, kako se sumnja, pomogao posle krivičnog dela.

Autor: Jovana Nerić