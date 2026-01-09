Zario tinejdžeru nož u vrat zbog duga?! Da li je OVO motiv stravičnog zločina kod Bačke Palanke

Bačka Palanka i cela Srbija potreseni su posle nezapamćenog zločina, kada je u mestu Tovariševu hladnokrvno ubijen tinejdžer Nenad G. (30). Viši sud u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana dvojici osumnjičenih da su u kafiću u selu Tovariševu, kod Bačke Palanke, učestvovali u ubistvu Nenada G. (18), koji je nasmrt izboden na proslavi Božića.

Najpre je uhapšen je Nenad M. (28) koji je odranije poznat policiji po vršenju krivičnih dela, dok je njegov saučesnik M. K. uhapšen zbog pomaganja Nenadu M. nakon ubistva.

Pritvor do 30 dana

- Prema dvojici osumnjičenih rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu određen pritvor do 30 dana. Prema osumnjičenom N.M. zbog krivičnog dela ubistvo pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, da će ometati postupak uticanjem na svedoke, da bi mogao ponoviti krivično delo i zbog uznemirenja javnosti.

Prema osumnjičenom M.K. zbog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo - navodi se u saopštenju.

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba, dodaje se.

Motiv zločina?!

- Po selu se priča da je ubijen zbog nesporazuma oko nekog duga.Navodno, ubijeni Nenad je dugovao 100 ili 200 evra i to je trebalo da vrati, međutim kako se to nije dogodilo osumnjičeni je "hteo da utera dug"- kaže sagovornik koji tvrdi da je dobro upućen u slučaj.

Podsetimo, ubistvo se dogodilo 7. januara, oko 3 sata iza ponoći u jednom kafiću u mestu Tovariševo, kada je osumnjičeni nožem izbo žrtvu u toaletu. Nakon što mu je zario nož u vrat, pobegao je sa mesta zločina, a nesrećni tinejdžer je ubrzo preminuo u sanitetu Hitne pomoći i pored svih napora lekara.

Policija je nakon veščasovne i opsežne potrage uhapsila Nenada M. kao i njegovog saučesnikaza koga se sumnja da mu je pomogao u bekstvu i skrivanju nakon ubistva.

Autor: Marija Radić