TINEJDŽER KOJI JE UBIJEN NA BOŽIĆ HAPŠEN PRE ČETIRI MESECA?! Otkriveni novi detalji zločina u kafiću kod Bačke Palanke

Brutalno ubijenog tinejdžera Nenad G. (18) na proslavi Božića u jednom kafiću u mestu Tovariševo kod Bačke Palanke, stanovnici ovog sela opisuju kao finog i kulturnog mladića, ali neki od njih naglašavaju da je bio hapšen u septembru prošle godine.

Prema rečima meštana, Nenad G. je prošlog septembra bio uhapšen, a tom prilikom kod njega je policija, navodno, pronašla drogu i pištolj. U selu vlada muk i žal za mladićem za kojeg, i pored ovih priča, komšije imaju samo reči hvale. Danas je u porodični dom stiglo njegovo telo, koje je dovezlo pogrebno vozilo, a koje su dočekali majka i brat koji su nemi od bola, opisuje naša reporterka sa terena.

Dug okidač zločina?!

- Po selu se priča da je ubijen zbog nesporazuma oko nekog duga. Navodno, ubijeni Nenad je dugovao 100 ili 200 evra i to je trebalo da vrati, međutim kako se to nije dogodilo osumnjičeni je "hteo da utera dug" - kaže nam sagovornik koji tvrdi da je dobro upućen u slučaj.

Podsetimo, ubistvo se dogodilo 7. januara, oko tri sata iza ponoći u jednom kafiću u mestu Tovariševo, kada je osumnjičeni nožem izbo žrtvu u toaletu. Nakon što mu je zario nož u vrat, pobegao je sa mesta zločina, a nesrećni tinejdžer je ubrzo preminuo u sanitetu Hitne pomoći i pored svih napora lekara.

Policija je nakon veščasovne i opsežne potrage uhapsila Nenada M. kao i njegovog saučesnika za koga se sumnja da mu je pomogao u bekstvu i skrivanju nakon ubistva. Njima je doređeno policijsko zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti saslušani u nadležnom tužilaštvu.

Istraga povodom zločina je i dalje u tokui ona će utvrditi sve detalje ovog svirepog ubistva na Božić.

NESTAO MIODRAG IZ LESKOVCA, OTAC 4 DECE: Rekao supruzi OVO, a onda mu se gubi svaki trag

