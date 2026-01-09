'NASMEJANI DEČAČE, PRERANO SI OTIŠAO I OSTAVIO TIŠINU TAMO GDE JE BIO TVOJ GLAS' Pojavila se poslednja fotografija ubijenog tinejdžera, slikao se sa drugovima malo pre SMRTI (FOTO)

Na društvenim mrežama prijatelji se potresnim fotografijama i porukama opraštaju od tinjedžera Nenada G. (18) koji je brutalno ubijen u jednom kafiću uoči proslave Božića kod Bačke Palanke, a jedan njegov prijatelj objavio je i njegovu poslednju fotografiju, nastalu samo nekoliko sati pre zločina.

Ubistvo se, podsetimo, dogodilo 7. januara, oko tri sata iza ponoći, tokom proslave najradosnijeg praznika, Božića u mestu Tovariševo kod Bačke Palanke. Osumnjičeni Nenad M. (30) izvadio je nož i izbo Nenada G. koji je od zadobijenih povreda preminuo, dok je on pobegao. Nakon višečasovne potrage policija je uhapsila osumnjičog za ubistvo i njegovog pomagača, za koga se sumnja da mu je pomogao u bekstvu i skrivanju nakon zločina.

Izrazi saučešća

"Prerano si otišao, sa tek 18 godina. Bio si deo naše ulice, naših svakodnevnih susreta i osmeha. Ostaje tišina tamo gde je bio tvoj glas i uspomena koja će zauvek živeti među nama. Počivaj u miru anđele mali", "Neka ti je večna slava, nasmejani dečače", "Anđeli neka te čuvaju, porodici iskreno saučešće", "Prerano si otišao Nenade, ulepšano detinjstvo, deo naše ulice, prihvaćen i voljen od prvog dana. Pamtimo te anđele! Uvek si bio i bićeš deo nas, počivaj u miru" - samo su neki od tužnih oproštaja koji se mogu pročitati na društvenim mrežama.

Jedan od prijatelja ubijenog Nenada G. objavio je i navodno, njegovu poslednju fotografiju na kojoj se može videti kako nasmejan i u zagrljaju sa još tri drugara stoji oko vatre, dok lože badnjake. Kako su nam ranije opisali meštani, Nenad je tokom celog dana tradiconalno proslavljao Badnji dan sa porodicom i prijateljima, a uveče je sa društvom otišao na proslavu Božića. U lokalnom kafiću dogodilo se stravično ubistvo.

Dok porodica i prijatelji neutešno žale za, kako navode, divnim i dobrim mladićem, meštani sela Tovariševo kažu za Kurir da se šuška da je motiv ovog teškog ubistva navodno, dug. Prema njihovim rečima, Nenad je navodno, bio dužan 100 ili 200 evra, a tog dana je osumnjičeni došao da mu se isplati dugovanje. Tokom sukoba u kafiću, navodno je zario nož u vrat žrtvi, a potom pobegao.

Nenad G. je preminuo u sanitetu Hitne pomoći na putu do bolnice.

Istraga povodom ubistva je i dalje u toku i one će utvrditi sve detalje ovog zločina.

Autor: Iva Besarabić