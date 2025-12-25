PRESRETAČ U AKCIJI! Mladić u 'audiju' kroz Zemun jurio skoro 240 na sat – pogledajte snimak! (VIDEO)

Saobraćajna policija zaustavila je 23-godišnjeg vozača koji je kroz Zemun vozio neverovatnih 237,8 km/h na delu puta gde je ograničenje 100 km/h.

Bahati vozač zaustavljen je oko 2 sata noću, a „audi A8“ kojim je upravljao imao je toliko zaprljane tablice da se nije mogla pročitati registarska oznaka.

MUP Srbije objavio je snimak na kome se vidi kako radar iz „presretača“ očitava brzinu kojom se „audi“ kreće. Na snimku se jasno vidi kako mladić menja trake, a u jednom trenutku vozilo dostiže skoro neverovatnih 240 kilometara na sat.

Dvadesettrogodišnji K.J. nakon zaustavljanja nije imao saobraćajnu dozvolu, a kontrolom je utvrđeno da su registarske tablice bile zaprljane u tolikoj meri da su nečitljive. Pored ekstremnog prekoračenja brzine, težinu prekršaja dodatno pojačava činjenica da je vožnja obavljena u uslovima smanjene vidljivosti zbog mraka i kiše, kao i nepovoljnog stanja puta zbog niske temperature.

Vozač je isključen iz saobraćaja, protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, a sačinjeni su i prekršajni nalozi zbog nečitljivih tablica i neposedovanja saobraćajne dozvole.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na vozače da tokom niskih temperatura i nepovoljnih vremenskih uslova povećaju oprez, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja stanju puta.

U cilju očuvanja bezbednosti saobraćaja tokom novogodišnjih i božićnih praznika, pripadnici Uprave saobraćajne policije sprovodiće pojačane kontrole do 8. januara, sa akcentom na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koji najviše utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda i težinu posledica.

Autor: Dalibor Stankov