DRAMA U NOVOM SADU! Došao u bolnicu krvav, pa ispričao NESTVARNU PRIČU: Oteli ga, mučili, pa mu uzeli 'porše'

Beograđanin J.P. (44) pojavio se u bolnici u Novom Sadu, tvrdeći da je bio žrtva torture u jednom stanu u Beogradu.

Ipak, klupko ove misterije tek treba da se odmota, jer žrtva odbija ključnu saradnju sa istražnim organima.

Nekoliko minuta nakon ponoći u četvrtak, u bolnicu u Novom Sadu javio se J.P. sa vidnom povredom ruke u vidu posekotine. Ono što je počelo kao rutinska lekarska intervencija, pretvorilo se u policijsku istragu nakon što je muškarac izneo šokantne detalje o svom kretanju u prethodnih 24 sata.

Dugovi

Prema nezvaničnim informacijama, J.P. je medicinskom osoblju i policiji ispričao da su ga tog dana presreli i oteli nepoznati muškarci. Kako tvrdi, odveden je u jedan stan u Beogradu gde su ga vezali i mučili.

Kao glavni motiv ove surove akcije, muškarac je naveo novčani dug koji ima prema napadačima. On je takođe izjavio da su mu otmičari nakon torture oduzeli skupoceni automobil marke "porše", koji je u njegovom posedu bio jer ga je pozajmio od prijatelja.

Odbio saradnju

Iako je potvrdio da zna zašto je napadnut, dalja istraga naišla je na zid. J.P. je, uprkos tvrdnjama o zlostavljanju, odbio punu saradnju sa policijom.

"Muškarac nije želeo da otkrije identitet osoba kojima duguje novac, o kom iznosu je reč, niti je želeo da precizira lokaciju stana u Beogradu u kojem je navodno držan protiv svoje volje", navodi izvor blizak istrazi.

Policija proverava navode

Nakon ukazane lekarske pomoći, J.P. je pušten na kućno lečenje jer je konstatovano da je reč o lakšim telesnim povredama. O celom događaju su obaveštene policijske uprave u Novom Sadu i Beogradu, kao i nadležno tužilaštvo.

S obzirom na kontradiktornost – da žrtva prijavljuje teška krivična dela poput otmice i iznude, a istovremeno odbija da tereti počinioce – policija trenutno vrši provere kako bi se utvrdilo da li se događaj zaista odigrao onako kako je J.P. opisao ili je pozadina priče drugačija.

Autor: A.A.