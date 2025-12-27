OVO JE KLJUČNI NALAZ OD KOG SVE ZAVISI U SLUČAJU DANKE ILIĆ! Novo veštačenje 'fijat pande' razrešava misteriju?

Veštačenje "fijat pande" kojom su, kako se sumnja, Dejan Dragijević i Srđan Janković udarili Danku Ilić u Banjskom polju, ključni je nalaz koji bi mogao da potvrdi ili opovrgne sumnje istražitelja i upravo on koči dalju istragu.

Da podsetimo, Dragijević i Janković sumnjiče se da su spornim automobilom, koji je u vlasništvu JP "Vodovod" udarili devojčicu, pa u njemu preneli telo do nepoznate lokacije. Dakle, reč je o nalazu i mišljenju veštaka koja se odnosi na rekonstrukciju događaja i veštačenje vozila kojim su tog dana upravljali osumnjičeni i koja je ključna za razrešenje misterije, piše Kurir.

Nalaz

- Tužilaštvo i dalje čeka još samo nalaz i mišljenje veštaka sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, koji treba da precizno utvrdi okolnosti pod kojima je dvogodišnja Danka Ilić mogla biti udarena službenim vozilom osumnjičenih. Upravo taj deo iz veštačenja rekonstrukcije je ključan, jer bez njega ne može da se oceni sama rekonstrukcija događaja i da se potvrde ili ospore dosadašnje sumnje istrage - kaže izvor Kurira.

To praktično znači da tužilaštvo i sud još ne mogu da donesu konačne odluke, jer nemaju uverljiv pravni uvid u to šta se zaista dogodilo tog kobnog dana.

- Veštaci treba da analiziraju brzinu vozila, mesto kontakta, kao i mogućnost da udar bude neprimetan. Upravo ovaj dokument smatra se ključnim za dalji tok istrage i eventualnu optužnicu, jer bez njega tužilaštvo ne može da donese konačne odluke o pravnoj kvalifikaciji dela i krivici osumnjičenih - ističe naš sagovornik upoznat sa slučajem.

Ova saznanja potvrđena su nam u VJT Zaječar.

- Protiv osumnjičenog Dejana Dragijevića i osumnjičenog Srđana Jankovića, po naredbi o dopuni istrage VJT Zaječar, a po nalogu Višeg suda u Negotinu, sprovedena je rekonstrukcija događaja dana 16.06.2025. godine, i druge dokazne radnje. Tužilaštvo čeka još jedno veštačenje, tj. Nalaz i mišljenje od strane Univerziteta u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka, čije veštačenje nije završeno, te VJT Zaječar nakon dobijenog nalaza i mišljenja veštaka odlučuće u pogledu javnotužilačke odluke - rečeno je za Kurir iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru.

Rekonstrukcija

Jedna od najvažnijih procesnih radnji bila je višesatna rekonstrukcija događaja u junu 2025. u Banjskom Polju. Prisustvovali su osumnjičeni, njihovi advokati, roditelji devojčice, policija, forenzičari i tužilac. Cilj je bio da se precizno rekonstruiše tok događaja i utvrdi eventualna uloga osumnjičenih u zločinu. Ipak, rezultati ovog skupog i komplikovanog ispitivanja još nisu analizirani i nije poznato kada će kompletna dokumentacija biti predata tužilaštvu.

- Nalaz sa Fakulteta tehničkih nauka je sada ključni dokument koji može da "prelomi" dalji tok slučaja - ili ka potvrdi optužnice i suđenju, ili ka pravnim preokretima - dodaje izvor.

Slučaj Danke Ilić iz Banjskog Polja kod Bora i dalje drži Srbiju u neizvesnosti. Devojčica je, podsetimo, nestala 26. marta 2024. godine, navodno dok se igrala ispred dvorišta porodice. Policija je brzo identifikovala osumnjičene, te su Srđan Janković (51) i Dejan Dragijević (51), uhapšeni 4. aprila zbog sumnje da su devojčicu udarili vozilom, a potom pokušali navodno da prikriju tragove zločina! Ipak, do sada nije pronađen nijedan materijalni trag, kao ni DNK devojčice ni na, ni u "fijat pandi". Takođe nema očevidaca i nema priznanja osumnjičenih, iako okrivljeni ne spore da su u to vreme bili na tom mestu, s tim što oni tvrde da dete niti su videli niti su ubili!

Tačna minutaža kako se sve odvijalo tog 26. marta x 13 i 10 - Majka Ivana Ilić došla u Banjsko polje sa decom iz Bora x 13 i 22 - Slikala Danku dok se igrala u dvorištu i poslala mužu fotografiju koja je kasnije kružila društvenim mrežama da bi se Danka što pre pronašla x 13 i 41 - Majka primetila da Danke nema i obavestila muža x 13 i 45 - Obavestila policiju da joj je ćerka nestala x 13 i 50 - Videla beli auto i muško lice pored vozila "fiat panda", u kom su bili osumnjičeni x 13 i 52 - Danka navodno udarena kolima x 13 i 57 - Zaustavio ih je otac devojčice Miloš Ilić i pitao da li su videli Danku, na šta su odgovorili negativno x 13 i 59 - Policija stigla na lice mesta u Banjsko polje

Dok se čeka nalaz sa FTN, sud je produžio pritvor za Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, zbog sumnje da bi mogli da ometaju istragu ili da pobegnu.

- Pritvor je produžen jer, prema stavu tužilaštva, i dalje postoji opasnost od uticaja na svedoke i mogućnosti bekstva, s obzirom na težinu krivičnog dela koje im se stavlja na teret. Branioci su uložili žalbe na rešenje o produženju pritvora, ali je sud prihvatio stav tužilaštva da razlozi zbog kojih je pritvor ranije određen i dalje postoje - navodi sagovornik.

Optužnica dva puta vraćana na doradu Do sada je optužnica podizana dva puta, ali je oba puta vraćena na doradu. Predmet je bio u nadležnosti Višeg suda u Zaječaru, a potom prebačen u Viši sud u Negotinu nakon što je Apelacioni sud u Nišu ocenio da tokom postupka nisu obezbeđeni svi uslovi za potvrđivanje optužnice - pre svega zbog nedostatka dokaza. Najveći problem je i dalje malena Danka za koju se tvrdi da je ubijena, a njeno telo do danas nije pronađeno, što dodatno komplikuje situaciju. Istražitelji ističu da je upravo nedostatak materijalnih tragova jedan od glavnih razloga za sporost u postupku.

Autor: A.A.