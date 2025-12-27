Iskasapio roditelje nožem, pa skočio u smrt, stan natopljen krvlju: OVO su novi detalji krvavog pira u Kruševcu

Istraga nezapamćenog zločina u Kruševcu otkriva nove, jezive detalje tragedije u kojoj je muškarac zverski ubio svoje roditelje, a potom presudio sebi skokom sa sedmog sprata zgrade.

Prema najnovijim saznanjima, prizor koji su zatekli nadležni bio je toliko strašan da je šokirao i najiskusnije istražitelje.

Pošto niko nije otvarao vrata stana, na lice mesta su izašli vatrogasci koji su bili prinuđeni da provale unutra. Ulaskom u prostorije, zatekli su scenu iz najgorih horor filmova – unutrašnjost stana bila je potpuno prekrivena krvlju.

Povrede na telima ubijenih roditelja i tragovi u stanu ukazuju na to da se u četiri zida odvijala prava drama. Sumnja se da su nesrećni otac i majka pokušali da pobegnu od pomahnitalog sina, ali ih je on sustigao i zverski izbo nožem po celom telu. Brojnost i težina povreda ukazuju na neverovatnu svirepost napadača, piše Telegraf.rs.

Ono što dodatno zbunjuje istražitelje i javnost jeste činjenica da muškarac (36) koji je počinio ovaj masakr nije bio zaveden u evidencijama – ni policijskim, ni medicinskim. Nije bilo ranijih prijava za nasilje, niti je bilo poznato da je imao psihičke probleme koji bi naslutili ovakvu tragediju.

Nakon što je, kako se sumnja, usmrtio roditelje, muškarac je otvorio prozor i skočio sa sedmog sprata zgrade direktno na pločnik. Pad sa te visine bio je fatalan, a ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt na licu mesta.

Policija je završila uviđaj, a pronađeni nož, kojim je počinjen masakr, poslat je na dalju analizu. Kruševac je zanemeo pred činjenicom da je neko bez ikakvog kriminalnog dosijea bio spreman na ovakav "krvavi pir".

