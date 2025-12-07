BIZARNO! UBIO RODITELJE JOŠ PRE SEDAM DANA, ROĐAK OTKRIO HOROR: Sin zaklao majku i oca, pa prerezao vene u fotelji, uzeo i šerpu?! Isplivali novi detalji

Dosadašnjom istragom utvrđeno da je Vladimir Č. ubio roditelje Milu i Neđu Č. pre najmanje sedam dana, a potom presudio sebi.

Dan nakon što je otkriven zločina u Čačku, u Ulici Ratka Mitrovića, javnost je i dalje u šoku. Vladimir Č.(47) nožem je usmrtio svoje roditelje majku Milu Č. (72) i oca Neđu Č. (72). Nakon što je usmrtio roditelje Vladimir Č. je sebi oduzeo život.

Rođak otkrio jezivi zločin

Masakr u porodičnoj kući se odigrao pre najmanje sedam dana, a slučaj je policiji prijavio rođak.

- Prema njegovim tvrdnjama, on je iz Bosne supružnike danima uporno zvao na mobilni telefon, ali mu se niko nije javljao. Kaže da kontakt sa njima nije imao najmanje sedam dana, a kada su se njihovi mobilni telefoni ispraznili on se iz Goražda gde živi zaputio u Čačak da proveri o čemu se radi - priča izvor iz istrage, dodajući da je isti rođak slučaj juče i prijavio policiji.

- Prijava je stigla oko 9.45 časova i na licu mesta smo zatekli stravičan prizor. U jednoj prostoriji je bilo telo žene, a u drugoj tela dvojice muškaraca - kaže izvor blizak istrazi.

Kako nezvanično saznajemo, supružnici su usmrćeni nožem, što je i obdukcija pokazala.

Prerezao vene pa stavio ruku u šerpu

- Oba supružnika su usmrćena tako što im je prerezan vrat, na gotovo identičan način. Telo muškarca, za koga se sumnja da je izvršio ovo krivično delo je zatečeno u fotelji, u sedećem položaju. Naime, on je sebi prerezao vene na levoj ruci, a ruku je spustio u posudu, šerpu, verovatno da krv ne bi uprljala prostoriju u kojoj se nalazio. Po sebi je, takođe, imao nekoliko ubodnih rana nožem u predelu stomaka i grudi, ali te rane su bile plitke i nisu bile fatalne - kaže naš drugi izvor.

Kako je rekao, tragedija se dogodila u pomoćnom objektu koji se nalazi iza kuće, odnosno u letnjoj kuhinji. Kako kaže naš izvor, taj se objekat nije grejao, pa iz pravca tog objekta nije dopirao neprijatan miris, koji bi komšije sugurno osetile da je situacija suprotna, jer su tela tri člana porodice tu ležala najmanje sedam do osam dana.

Rođaci iz Goražda kažu da nikome od njih nije u znanju da se Vladimir Č. lečio od kakve bolesti, niti da je imao kakvih drugih psihičkih problema. Zvaničnih izjava u vezi sa ovim događajem u Čačku protekla dva dana nije bilo, a sva je prilika da će motiv za ovaj zločin Vladimir Č. odneti sa sobom.

Autor: Jovana Nerić