AKTUELNO

Hronika

UHAPŠENE DVE OSOBE ZBOG UBISTVA U FRANCUSKOJ ULICI U BROGRADU! Policija traga za još jednim osumnjičenim!

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je žrtva nasmrt pretučena metalnom šipkom

Kako Kurir piše, u vezi sa ubistvom muškarca (50) u Francuskoj ulici u Beogradu uhapšene su dve osobe, dok se za trećom osumnjičenom osobom traga!

Da podsetimo, telo muškarca pronađeno je jutros na spratu napuštene kuće u centru Beograda. Sumnja se da je žrtva pretučena nasmrt, a po telu je udaran motkom i šipkom.

- Žrtva ima stravične povrede lica, povrede glave i povrede po telu, koje su najverovatnije nanesene nekim čvrstim predmetom. U kuči je pronađena metalna šipka i drvena palica, što su forenzičari odneli s lica mesta na veštačenje. Sumnaj se da je tim predmetima čovek udaran do smrti - naveo je ranije naš izvor i dodao da mušakrac nije ubijen jutros, već ranije i da se sumnja da se to dogodilo pre 24 sata.

Istragu povodom ubistva vodi nadležno Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Autor: D.Bošković

#Beograd

#Francuska

#Policija

#Ubistvo

#uhapšene dve osobe

POVEZANE VESTI

Hronika

TINEJDŽER (19) NA OPTUŽENIČKOJ KLUPI ZBOG UBISTVA JAGODINCA! Zverski ga pretukao, prerezao grkljan, policija ga našla golog

Hronika

Dve osobe uhapšene zbog UBISTVA u centru Beograda: Hitno se oglasio MUP

Svet

'IGRALI SMO SE U KUHINJI' Otac nožem izbo ćerku, a pred sudom dao neverovatnu izjavu (FOTO+VIDEO)

Hronika

Četvorica uhapšena zbog pucnjave na Zlatiboru: Policija traga za još jednim muškarcem

Hronika

PUCNJAVA U GNJILANU, TROJE UBIJENO: Dvojica zadobila povrede, policija traga za osumnjičenim

Svet

HOROR U VOZU: Više ljudi izbodeno nožem, uhapšene dve osobe (VIDEO)