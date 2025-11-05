UHAPŠENE DVE OSOBE ZBOG UBISTVA U FRANCUSKOJ ULICI U BROGRADU! Policija traga za još jednim osumnjičenim!

Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je žrtva nasmrt pretučena metalnom šipkom

Kako Kurir piše, u vezi sa ubistvom muškarca (50) u Francuskoj ulici u Beogradu uhapšene su dve osobe, dok se za trećom osumnjičenom osobom traga!

Da podsetimo, telo muškarca pronađeno je jutros na spratu napuštene kuće u centru Beograda. Sumnja se da je žrtva pretučena nasmrt, a po telu je udaran motkom i šipkom.

- Žrtva ima stravične povrede lica, povrede glave i povrede po telu, koje su najverovatnije nanesene nekim čvrstim predmetom. U kuči je pronađena metalna šipka i drvena palica, što su forenzičari odneli s lica mesta na veštačenje. Sumnaj se da je tim predmetima čovek udaran do smrti - naveo je ranije naš izvor i dodao da mušakrac nije ubijen jutros, već ranije i da se sumnja da se to dogodilo pre 24 sata.

Istragu povodom ubistva vodi nadležno Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Autor: D.Bošković