'IGRALI SMO SE U KUHINJI' Otac nožem izbo ćerku, a pred sudom dao neverovatnu izjavu (FOTO+VIDEO)

Devojčica Skarlet Vikers (14) ubijena je u porodičnoj kući u Darlingtonu, u Velikoj Britaniji, gde je nasmrt iskrvarila, a istragom je utvrđeno da je jedini osumnjičeni u slučaju njen 50-godišnji otac.

Otac Sajmon (50) optužen da je nasmrt izbo nožem svoju 14-godišnju ćerku, a na sudu je rekao da su se on i devojčica jednostavno "igrali dok su pravili čaj".

Skarlet Vikers je prošlog jula zadobila ranu na grudima duboku 11 cm, a njeno beživotno telo je pronađeno u porodičnoj kući gde je ubrzo nakon ubadanja iskrvarila.

Njen otac Sajmon negira ubistvo iz nehata i na sudu je rekao da se "jednostavno zezao" sa svojom ćerkom. On je policiji koja je stigla na lice mesta rekao da su se igrali jedan minut, a da joj je u sledećem trenutku krv "šiknula iz grudi".

A heartbreaking video, shared by 14-year-old Scarlett Vickers, captures her in her bedroom mere hours before she was tragically stabbed to death, allegedly by her parents.



Scarlett succumbed to a fatal 'single stab wound to the chest' and was discovered critically injured at… pic.twitter.com/Q8ULcSHGvn