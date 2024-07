Horor kakav svet ne pamti! Majka i otac nožem ubili ćerku (VIDEO)

Skarlet Vikers (14) pronađena je mrtva na porodičnom imaju u Darlingtonu u Velikoj Britaniji, u petak 5. jula, a za devojčicinu smrt su osumnjičeni njeni majka i otac.

Devojčica je ubijena jednim ubodom noža u grudi, a roditelji Sajmon Vikers (48) i Sara Hol (44) se nisu oglašavali povodom optužbe.

Inače, devojčica je bila izuzetno voljena u okruženju što govore i komentari ljudi koji za nju imaju samo reči hvale. Oni su je okarakterisali kao "popularnu i druželjubivu" i kažu da je imala "veoma dobar smisao za humor".

"Skarlet je bila ljupka devojka sa odličnim smislom za humor. Uvek je bila besprekorna, puna poštovanja i ljubazna. Veoma druželjubiva devojka, bila je popularna među svojim prijateljima i veoma će joj nedostajati školskoj zajednici. Osoblje i učnici su izuzetno tužni zbog vesti i želeli bi da kažemo da su naše misli sa svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Trust naporno radi da podrži učenike i osoblje u ovom veoma teškom vremenu", rekao je Su Gil, direktor Akademije Huton koju je Skarlet pohađala.

Šta kažu komšije

- Skarlet je bila puna života i uvek je bila napolju sa prijateljima, ponašala se kao normalna 14-godišnja devojčica - rekla je komšinica.

"Užasan svet u kojem živimo, bila je tako dobar prijatelj svima i sve vreme me je zasmejavala", napisao je prijatelj na društvenim mrežama.

Džordžija Snoudon, koja zastupa majku Saru Hol, rekla je da na saslušanju neće biti nikakvih izjava, ali je rekla da je njen klijent "apsolutno uznemiren".

Tragičan događaj dogodio se 5. jula kasno uveče, a kada je Hitna pomoć izašla na lice mesta nešto posle 23 sata, bilo je prekasno da je spasu.

- Ovaj incident se dogodio krajem prošle nedelje, što dovodi ova dva optužena pred vas. Došlo je do incidenta na njihovoj kućnoj adresi koji je rezultirao smrtnim ubodom Skarlet, 14-godišnje ćerke dvoje optuženih - rekla je Sara Kemp iz tužilaštva.

Roditelji su se nakratko pojavio na sudu za prekršaje Njuton Ejklif u ponedeljak, piše Metro, a u međuvremenu, oboma će biti određen pritvor.

Poslednji snimak

A heartbreaking video, shared by 14-year-old Scarlett Vickers, captures her in her bedroom mere hours before she was tragically stabbed to death, allegedly by her parents.



Scarlett succumbed to a fatal 'single stab wound to the chest' and was discovered critically injured at… pic.twitter.com/Q8ULcSHGvn