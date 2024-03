MAJKA OPEKLA SINA VRELOM VODOM (3), PA GA TUKLA DO SMRTI: Jeziv slučaj šokirao i sudije

Kristina Robinson iz Durema u Velikoj Britaniji tereti se za ubistvo svog sina. U obilju dokaza koji su predstavljeni na sudu, između ostalog je pomenuto i da je krv trogodišnjaka pronađena na njegovom plišanom medi.

Tridesetogodišnja majka je na sudu negirala da je nanela smrtonosnu povredu svom sinu, kada ga je nasilno tresla, a potom ga opekla po nogama i zadnjici, i udarala bambusovim štapom u novembru 2022. godine.

Ona se pozivala na Bibliju dok je pokušavala da opravda ubistvo.

A woman accused of murdering her three-year-old son admitted she hit him with a bamboo cane to "chastise him as the bible allowed", a court has heard.



Christina Robinson, 30, of Bracken Court, Ushaw Moor, denied murdering Dwelaniyah Robinson in November 2022.… pic.twitter.com/yJIiKQntvR