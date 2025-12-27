AKTUELNO

Ovo je muškarac (36) za kog se sumnja da je ubio roditelje u Kruševcu: Poznanik otkrio da se nedavno verio

Izvor: MONDO, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Jutros se u Kruševcu dogodio stravičan zločin kada je, kako se sumnja, Aleksandar V. (36) ubio svoje roditelje, nakon čega je izvršio samoubistvo.

Kako se nezvanično saznaje, Aleksandar V., nožem je sa više uboda usmrtio svoju majku i oca, inače poznatog doktora u penziji Dragana V., u njihovom stanu u Kruševcu u kojem su živeli.

Foto: drustvene mreze

Aleksandar, za kog se sumnja da je počinio jezivo dvostruko ubistvo, nedavno je postao VD direktor Filijale za zdravstveno osiguranje.

"Skoro sam ga sreo i ispričao mi je za unapređenje za posao i rekao mi je da se verio. Izgledao je kao da je sreća i zaista nisam mogao da primetim ništa čudno u njegovom ponašanju. Rekao mi je da moramo da se vidimo, da časti piće zbog posla... Ne mogu da verujem da je on zaklao majku i oca i počinio samoubistvo", otkriva sagovornik.

Autor: D.Bošković

