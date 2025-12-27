'INSPEKTORI UŠLI U STAN PUN KRVI, BILI SU ZBUNJENI' Oglasile se komšije Aleksandra iz Kruševca koji je ubio roditelje, pa skočio sa zgrade: Još ne smem da prođem tuda

Aleksandar V. iz Kruševca jutros je u porodičnom stanu nožem ubio oca i majku, nakon čega je, kako se sumnja, oduzeo sebi život skočivši sa zgrade.

Komšije su u neverici, ne mogu da dođu sebi od prizora koji su jutros mnogi zatekli.

Kako su nam rekli, inspektori su bili zbunjeni onim što su zatekli u stanu. Navodno je bilo puno prolivene krvi i delovalo je kao da je neka scena iz horor filma.

Oglasila se komšinica

Komšinica iz prizemlja, kaže da niko nije očekivao da se ovako nešto dogodi u ovom, kako kažu, mirnom naselju, i da je porodica koja je danas nastradala, bila za primer.

- Niko nije mogao da pomisli da bi on tako nešto uradio. Majka mu je bila predivna žena, prava majka, požrtvovana, uvek pričala o deci. Stvarno niko to nije mogao da pomisli. Svi smo uznemireni. Ja još nisam izašla iz stana, niti smem da izađem i prođem pored svih tih tragova, da se suočim sa istinom. Ne mogu da verujem da je to istina - rekla je komšinica.

Pronađen krvav nož

Pronađen je krvav nož kojim je izvršeno ubistvo. Tela su poslata na obdukciju u Institut za sudsku medicinu. Istraga je u toku. Za sada nije poznat motiv ovog zločina.

Podsetimo, Aleksandar V., nožem je sa više uboda usmrtio svoju majku i oca, inače poznatog doktora u penziji Dragana V., u njihovom stanu u Kruševcu u kojem su sve troje živeli.

Unapređen na poslu pre zločina

Aleksandar, za kog se sumnja da je počinio jezivo dvostruko ubistvo, nedavno je postao v.d. direktor Filijale za zdravstveno osiguranje, saznaje "Blic".

- Skoro sam ga sreo i ispričao mi je za unapređenje za posao i rekao mi je da se verio. Izgledao je kao da je sreća i zaista nisam mogao da primetim ništa čudno u njegovom ponašanju. Rekao mi je da moramo da se vidimo, da časti piće zbog posla... Ne mogu da verujem da je on zaklao majku i oca i počinio samoubistvo - otkriva sagovornik "Blica".

Autor: D.Bošković