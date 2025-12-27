OGLASIO SE MUP NAKON POGIBIJE LOVCA KOD ZRENJANINA: Uhapšen muškarac (53) iz Sremske Kamenice, evo na šta se sumnja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog јavnog tužioca Osnovnog јavnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su D. B. (53) iz Sremske Kamenice, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.

Sumnja se da јe danas popodne posle lova u Aradcu, pedesetčetvorogodišnji muškarac preminuo, nakon što јe pogođen iz lovačke puške koјa јe opalila prilikom odlaganja u vozilo od strane D. B.

Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Osnovnom јavnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Autor: D.Bošković