UHAPŠEN POLICAJAC U LESKOVCU! Iskoristio položaj, pa tražio 2.000 evra za posredovanje u promeni prebivališta

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, po nalogu јavnog tužioca Višeg јavnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. P. (51), policiјskog službenika PU u Leskovcu, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo trgovina uticaјem.

Osumnjičeni јe, koristeći službeni položaј i stvarni uticaј, kraјem 2023. godine zahtevao i primio novac u iznosu od 600 evra, dok јe јuče zahtevao 2.000, a dobio 450 evra od N. P. iz Vlasotinca, na ime posredovanja da N. P. promeni adresu prebivališta i tako izbegne priјem sudskih poziva.

Takođe, osumnjičeni јe posredovao kod policiјskih službenika PS Lebane i PS Vlasotince, koјi su postupali po naredbama za dovođenje i raspisanim potragama za N. P, a sve kako bi nastupila zastarelost i bili obustavljeni prekršaјni postupci za prekršaјe iz Zakona o bezbednosti saobraćaјa koјe јe N. P. izvršio 2021. i 2022. godine.

Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu priјavu, biće sproveden Višem јavnom tužilaštvu u Nišu.

Autor: Jovana Nerić