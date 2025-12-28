POSLE NAPADA HLADNOKRVNO KUPUJE SOK: MUP potvrdio da je muškarac koji je snimljen na trafici oko 14 sati napadač sa Novog Beograda (FOTO)

Policijski službenici PU za grad Beograd intenzivno tragaju za muškarcem osumnjičenim da je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršio krivično delo razbojništva i teškog napada na ženu (67), a kako je saopštio MUP, potvrđeno je da je osoba koja se pojavljuje na novim fotografijama i snimcima, nastalim nakon izvršenja krivičnog dela, ista osoba za kojom policija traga.

Na snimku sa nadzornih kamera vidi se osumnjičeni kako hladnokrvno na trafici kupuje sok u 14.06, svega sat vremena nakon zverskog napada.

Podsetimo, napad se dogodio juče oko 13 časova, kada je osumnjičeni u hodniku stambene zgrade na Novom Beogradu nožem izbo ženu dok je bila sa unukom. Nakon toga se udaljio sa mesta događaja.

Kamere iz obližnjeg objekta zabeležile su muškarca u identičnoj garderobi kao na fotografijama koje je objavio MUP - siva dukserica sa kapuljačom, tamni prsluk, farmerke - a snimak je nastao 27. decembra u 14.06 časova. Iako se na snimku vidi bez kape i rukavica, policija je potvrdila da se radi o istoj osobi.

Građani su tokom jučerašnjeg i današnjeg dana prijavljivali policiji da su osobu koja odgovara opisu videli na više lokacija u Beogradu, uključujući Zvezdaru i Vračar.

Policija apeluje na građane koji imaju bilo kakve informacije o kretanju osumnjičenog da se odmah jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve 011/279-75-42 ili 192.

Autor: A.A.