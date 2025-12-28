AKTUELNO

'IZBO SAM JE PRED DETETOM JER SAM NARKOMAN I HIV POZITIVAN, NEMAM ŠTA DA IZGUBIM' Evo šta je monstrum rekao pripadnicima beogradske policije!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, pink.rs, x.com/printscreen, privatna arhiva ||

Tihomir Krstić šokirao policajce iz Policijske uprave za grad Beograd koji su mu danas stavili lisice

Tihomir Krstić (44) kog je danas uhapsila beogradska policija, posle brze i efikasne akcije, dobro je poznat nadležnim organima, a pre samo dva meseca je izašao iz zatvora, piše Kurir.

Naime, on je uhapšen danas na ulici kod jedne pekare na autobuskoj stanici u Rakovici.

Foto: x.com/printscreen

- Prilikom hapšenja je bio hladan, pripadnici Policijske uprave za grad Beograd su ga prilikom hapšenja pitali zbog čega je izbo ženu ni krivu ni dužnu i to pred detetom, što je posebno potreslo sve, a ono što im je mrtav hladan odogovrio ih je zaledilo! Izgovorio je: "Ja sam HIV pozitivan i narkoman sam, meni je sve jedno, ja nemam šta da izgubim!" - kaže naš izvor i dodaje:

- Policajci su ostali šokirani njegovim rečima. Stavili su mu lsiice i odveli ga u stanicu, a dalji rad na slučaju je u toku.

Izvor Kurira kaže i da je Krstić pre oko dva meseca izašao iz zatvora Zabela.

- Pošto se našao na slobodi iznajmio je jedan stan i tu je boravio. Pripadnici beogradske policije, koji su protekla 24 sata neprekidno tragali za osumnjičenim, sada pretresaju i tu lokaciju - pojašnjava sagovornik.

Foto: x.com/printscreen

Povodom hapšenja danas se oglasio i MUP saopštenjem, u kom su naveli da se osumnjičenom na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

- Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu i nakon isteka policijskog zadržavanja od 48 sati Krstić će biti saslušan u tom tužilaštvu - objašnjava sagovornik.

Podsetimo, Tihomir Krsitć je ženu (67) napao s leđa u hodniku zgrade i to dok je sa njom bio unuk (5). Zadao joj je devet ubodnih rana, strgao joj torbu s ramena i pobegao.

Autor: D.Bošković

#Beogradska policija

#Dete

#Hapšenje

#hiv pozitivan

#tihomir krstic

