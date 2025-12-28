'IZBO SAM JE PRED DETETOM JER SAM NARKOMAN I HIV POZITIVAN, NEMAM ŠTA DA IZGUBIM' Evo šta je monstrum rekao pripadnicima beogradske policije!

Tihomir Krstić šokirao policajce iz Policijske uprave za grad Beograd koji su mu danas stavili lisice

Tihomir Krstić (44) kog je danas uhapsila beogradska policija, posle brze i efikasne akcije, dobro je poznat nadležnim organima, a pre samo dva meseca je izašao iz zatvora, piše Kurir.

Naime, on je uhapšen danas na ulici kod jedne pekare na autobuskoj stanici u Rakovici.

- Prilikom hapšenja je bio hladan, pripadnici Policijske uprave za grad Beograd su ga prilikom hapšenja pitali zbog čega je izbo ženu ni krivu ni dužnu i to pred detetom, što je posebno potreslo sve, a ono što im je mrtav hladan odogovrio ih je zaledilo! Izgovorio je: "Ja sam HIV pozitivan i narkoman sam, meni je sve jedno, ja nemam šta da izgubim!" - kaže naš izvor i dodaje:

- Policajci su ostali šokirani njegovim rečima. Stavili su mu lsiice i odveli ga u stanicu, a dalji rad na slučaju je u toku.

Izvor Kurira kaže i da je Krstić pre oko dva meseca izašao iz zatvora Zabela.

- Pošto se našao na slobodi iznajmio je jedan stan i tu je boravio. Pripadnici beogradske policije, koji su protekla 24 sata neprekidno tragali za osumnjičenim, sada pretresaju i tu lokaciju - pojašnjava sagovornik.

Povodom hapšenja danas se oglasio i MUP saopštenjem, u kom su naveli da se osumnjičenom na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

- Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu i nakon isteka policijskog zadržavanja od 48 sati Krstić će biti saslušan u tom tužilaštvu - objašnjava sagovornik.

Podsetimo, Tihomir Krsitć je ženu (67) napao s leđa u hodniku zgrade i to dok je sa njom bio unuk (5). Zadao joj je devet ubodnih rana, strgao joj torbu s ramena i pobegao.

Autor: D.Bošković